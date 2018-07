El PDeCAT advierte de que Pedro Sánchez lo tendrá "más difícil" con la nueva dirección del partido

La nueva vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tendrá "más difícil" con la nueva dirección del Partit Demòcrata.

Tras ser elegida vicepresidenta en la Asamblea del PDeCAT, Nogueras ha valorado la situación política junto con el nuevo presidente de la formación, David Bonvehí, quien capitanea un equipo del que ya no forma parte Marta Pascal, la coordinadora vetada por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Al ser preguntada si, con esta nueva dirección y con el PDeCAT enfocado a sumarse a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont, Pedro Sánchez lo tiene más difícil, Nogueras ha respondido afirmativamente. "No porque tengamos que hacer las cosas diferentes, sino porque ahora nosotros estamos ordenados y nos hacía falta ordenarnos", ha añadido.

Tras el papel fundamental de Pascal y el PDeCAT en el Congreso para apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, Nogueras ha indicado que las decisiones sobre la Cámara Baja las tomarán en el marco del partido "juntos" y de forma "coordinada", dentro de una estrategia de la que no ha ofrecido detalles. En todo caso, ha dejado claro que al PDeCAT "le interesa asumir la república de Cataluña", pese a admitir que deben estar en el Congreso porque se toman decisiones "que nos afectan", recoge EFE.

En todo caso, ha desdeñado cualquier oferta del Estado que pase por un nuevo Estatut, porque "ya tenemos uno y no lo votamos nosotros" (fue modificado por el Constitucional), al tiempo que ha remarcado que "tanto da quien gobierne en Madrid porque no nos regalarán nada". Bonvehí, por su parte, también ha juzgado que una hipotética propuesta de nuevo Estatut "no tiene ninguna viabilidad" en el actual contexto de la política catalana.

El nuevo presidente del PDeCAT, persona fiel a Puigdemont al igual que Nogueras, ha descartado que la Crida sea una "opa a ERC", pero ha llamado a todos los independentistas a no tener "miedo a sumarse".