Pedro Sánchez ya ha expuesto que si llega el caso se puede aplicar el 155, aunque el gobierno esté en funciones y el Senado disuelto. Pero hay más opciones, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional (control de los Mossos) o la Ley de Estabilidad Financiera por las cuentas.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que se alegra de que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se abra a aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional que le exigió a principios de semana. “¡Bienvenido!”, trasladó Casado a Sánchez en una entrevista en Cope. “Esto se puede aplicar el mismo viernes en el Consejo de Ministros y me alegro que, aunque sea a través de la prensa, nos ha contestado lo que hace dos días decían que era un disparate”, señaló. Casado ha propuesto aplicar varias leyes para contrarrestar la desobediencia de la Generalitat, antes de llegar al artículo 155 de la Constitución, otra vez.

El líder de Cs,, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que si los socialistas no apoyan la moción de censura contra Quim Torra en el Parlament "es imposible que se recupere el diálogo" y ha insistido en solicitarle una reunión para pedirle también que lo reconsidere. Quiere "consensuar" qué políticas aplicar en Cataluña. La moción, que no prosperaría solo con el apoyo de PP y PSC, que ya ha anunciado su abstención, puede ser, para Rivera, "el embrión de acuerdos entre partidos constitucionalistas para aplicar la Constitución si hace falta, la ley de seguridad nacional y lo que haga falta". Rivera ha dicho que Sánchez se equivocaría si cree que puede tomar decisiones de Estado en solitario estando en funciones: "No puede ni debe, lo tiene que hacer con la oposición, con los principales agentes políticos. Esto no va del Gobierno contra la oposición", ha afirmado.