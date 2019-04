Militantes del PSOE de Madrid, contrarios a la gestora, presentan la plataforma 'Primarias y Congreso Ya'

Cerca de 500 militantes madrileños han exigido a la gestora del PSOE la convocatoria inmediata de primarias y congreso, en la presentación de la plataforma 'Primarias y Congreso Ya', que ha contado con el apoyo del veterano alcalde de Fuenlabrada y presidente del PSOE de Madrid (PSOE-M), Manuel Robles.

Al acto han acudido algunos de los diputados 'díscolos' que rompieron la disciplina de grupo votando no a la investidura de Mariano Rajoy el pasado 29 de octubre, como el vasco Odón Elorza (exalcalde de San Sebastián), la balear Sofía Hernanz, la gallega Rocío de Frutos y las independientes Zaida Cantera y Margarita Robles.

Todos ellos han coreado con el puño en alto junto a los presentes la consigna '¡no es no!', acuñada por el dimitido secretario general Pedro Sánchez.

En el mismo salón de UGT en el que la presidenta andaluza, Susana Díaz, protagonizó hace diez días otro acto de partido, pero en esta ocasión abarrotado por casi el doble de militantes, algunos asistentes han tachado a la gestora de "ilegal", han reivindicado un modelo de partido participativo y de izquierdas y han criticado veladamente a Díaz, a la que se han referido como "la costurera".

Odón Elorza y Manuel Robles, no obstante, han hecho discursos basados en la "unidad" y el "respeto" entre compañeros. "Esto no va contra nada ni contra nadie", ha recalcado el alcalde de Fuenlabrada, mientras que el que fuera alcalde de San Sebastián ha reclamado a la militancia un "ejercicio de contención" de su "dolor", "indignación" y "enfado", porque en el PSOE "no sobra nadie, de San Sebastián a Sevilla, ni de Madrid a Barcelona".

Los socialistas críticos con la gestora y afines al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez´

han presentado una plataforma para pedir primarias y un congreso inmediato.

El grupo, que reúne alrededor de 500 personas, entre los que se encuentran los diputados Odón Elorza o Zaida Cantera, piden que se adelante el Congreso Federal del PSOE y que se celebre en torno al 20 de marzo.

Con esta iniciativa se rebelan contra la intención del presidente de la gestora, Javier Fernández, qiuen ha anunciado la convocatoria del Congreso Federal para el próximo mes de junio.