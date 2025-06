El futuro de la verja y los controles fronterizos en Gibraltar: "Esperábamos colas de hasta 2 horas para ir a trabajar"

El reciente acuerdo político entre España y Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar ha sido recibido con alivio en el Campo de Gibraltar, especialmente entre los vecinos de La Línea, que han vivido con incertidumbre desde el referéndum del Brexit en 2016. Rubén García, redactor jefe del área en el Campo de Gibraltar, explicó en una entrevista en Antena 3 Noticias cómo afecta esta decisión a la vida cotidiana de quienes cruzan la frontera a diario.

"Se pone fin a años de incertidumbre", señaló García. Desde la votación del Brexit, los efectos económicos han sido palpables: "Desde el 2016, cuando se produce el referéndum, existe al día siguiente justo una caída de la libra… y los que vivían en La Línea del Campo de Gibraltar ven como, de un día para otro, su poder adquisitivo baja del tirón". Este descenso tuvo un impacto directo sobre la economía local, afectando al consumo y a la estabilidad laboral de miles de trabajadores transfronterizos.

Un proceso aún sin plazos claros

Aunque el principio de acuerdo ya ha sido ratificado políticamente, su aplicación práctica llevará tiempo. Según explicó el periodista, "esto va a ser un proceso largo. Hasta ahora conocemos un tratado y unas palabras políticas… un techo legal y un techo jurídico que se ha ratificado por todas las partes y que más tarde sea publicado en el BOE". A partir de ahora, deben abordarse detalles técnicos y administrativos como la licitación de la empresa encargada de desmantelar la verja, que sigue presente físicamente entre ambos territorios.

García también advirtió que aún faltan datos concretos sobre algunos elementos clave del pacto, especialmente en lo que se refiere a temas económicos como las pensiones o el precio de la vivienda, que podría experimentar un incremento notable ante la mejora del entorno económico.

Controles fronterizos: doble presencia policial

En relación con la gestión de los accesos por puerto y aeropuerto, el acuerdo prevé la actuación conjunta de las autoridades gibraltareñas y españolas. Rubén García detalló que "cuando entre un ciudadano por el aeropuerto o por el puerto, primero se va a encontrar con la policía gibraltareña… pero más tarde se encontrará con agentes españoles que se van a encargar de esos controles Schengen".

En cuanto a la frontera terrestre, se prevé una desaparición gradual de la presencia policial visible. "En principio, habrá una ausencia total de agentes de un lado y del otro, y un paso totalmente fluido", afirmó García.

La reacción en Gibraltar ha sido de cautela. Según García, "al igual que en España, con cierta alegría porque por fin hay acuerdo, aunque todavía no tenemos muy claro que va a ser bueno o no". En este sentido, el ministro principal de Gibraltar ha asegurado que "la soberanía no se va a tocar" y que la economía local será preservada.

Uno de los aspectos que generan inquietud entre los gibraltareños es el posible encarecimiento de productos locales, tradicionalmente más baratos que en España. "Ahora no sabemos si habrá algún tipo de impuesto que se aplique a productos gibraltareños para poder igualar esos precios… entonces a los gibraltareños les preocupa si les van a subir sus precios", añadió García.

En cualquier caso, el acuerdo representa un cambio significativo tras casi diez años de incertidumbre política, económica y social para ambas comunidades a ambos lados de la verja.

