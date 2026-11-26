El youtuber @YosoyPlex ha recibido a los candidatos a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Tras pasar por el podcast The Wild Project, ambos candidatos siguen en la búsqueda del electorado más joven. Mientras que Feijóo fue con Plex al circuito del Jarama y dieron unas vueltas, Sánchez visitó la casa del youtuber.

Feijóo y Plex compartieron algunas vueltas en el circuito del Jarama con el youtuber como conductor. Incluso, Plex bromeaba, antes de montarse y le preguntaba si “¿tienes algún sustituto?”, a lo que Feijóo contestaba, también en tono de broma, “buena pregunta”.

La entrevista al candidato del PSOE se desarrolló como una charla distendida en la que Plex, originario de Toro, Zamora, le preguntó por la España vaciada y la regulación de las redes sociales, dos temas que le tocan de cerca. Y mientras Plex enseñaba a Sánchez su Lamborghini, hablaron también de ciclismo y Pedro Sánchez le dio algunos consejos para practicar su deporte favorito, el enduro.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy utilizada por todos los candidatos. Santiago Abascal ha compartido un vídeo paseando por Madrid mientras saludaba a algunos simpatizantes, “a ver si nos arreglas esto”, le comentaba una señora.

Ada Colau, por su parte, aprovechaba las últimas horas para preparar el debate a cuatro. Un debate en el que remarca que, aunque no haya hablado con Pedro Sánchez, tiene claro “quién es el adversario, un posible gobierno de PP y Vox”.

Todos los candidatos aprovechan las últimas jornadas para convencer a los indecisos que podrían determinar el final de estas elecciones.