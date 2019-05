Junqueras explica su conversación con Pedro Sánchez

Oriol Junqueras ha explicado que le trasladó a Pedro Sánchez sus dudas sobre si le podía saludar, por si ello le podía perjudicar a su imagen, y que entonces el líder del PSOE le contestó "no te preocupes" y le tendió la mano. En la breve conversación, Junqueras, según su versión, planteó la necesidad de hablar "todos juntos" para solucionar el conflicto catalán, en un diálogo en el que se pueda conversar "de todo", ha añadido. Ha apuntado asimismo que no habría que reducir la base soberanista: "Es como la gente que dice que esto se arregla siendo menos -soberanistas-. Es imposible que ganemos si cada vez somos menos o arreglarlo sin voluntad de diálogo con todo el mundo", ha zanjado. Así se ha expresado Junqueras desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) en una entrevista en directo con la emisora RAC1, en el último día de la campaña de las municipales y europeas del próximo domingo.

El líder de ERC y, Oriol Junqueras, ha manifestado su convicción de que la Eurocámara "no tirará la pelota" al Tribunal Supremo y que, a diferencia de lo que puede pasar en el Congreso, no le va a suspender el acta de eurodiputado si resulta electo. Junqueras, prevista para el 2 de julio. Preguntado por si cree que la Mesa del Congreso presidida por Meritxell Batet le va a suspender de diputado de la Cámara Baja, ha afirmado que "ya lo veremos", pero en cambio ha rechazado que esto pueda suceder en la Eurocámara: "Estoy convencido de que el Parlamento Europeo no tirará la pelota al Supremo; a nadie se le ocurrirá suspender a un diputado", ha augurado.

También te puede interesar...

José Zaragoza revela lo que no se escuchó en la conversación de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras