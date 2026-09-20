Puigdemont reabre el debate sobre Ceuta y Melilla y defiende su actuación durante el procés 

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha vuelto a pronunciarse sobre la situación de Ceuta y Melilla en una extensa entrevista concedida al diario británico The Times, en la que también repasa su trayectoria política y los años que lleva fuera de España.

Desde su residencia en Waterloo (Bélgica), Puigdemont considera que Ceuta y Melilla pueden ser vistas como "dos colonias o ciudades dentro de Marruecos" y sostiene que, desde el punto de vista marroquí, ambos territorios representan una cuestión pendiente. El dirigente independentista admite, no obstante, que los habitantes de Ceuta mantienen un fuerte sentimiento de "pertenencia a España".

En este contexto, Puigdemont plantea que la posición de los ciudadanos de ambas ciudades podría quedar legitimada mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Según su interpretación, el Gobierno español no estaría dispuesto a permitir una consulta de este tipo por temor a que Cataluña reclamase posteriormente un mecanismo similar.

Las declaraciones se producen en el marco de una entrevista en la que el expresidente catalán también aborda su situación personal, y las consecuencias de su decisión de abandonar España tras el referéndum unilateral de independencia celebrado en octubre de 2017.

"Estaba mi dispuesto a pasar mi vida entera en el exilio"

Puigdemont asegura que no se arrepiente de las decisiones adoptadas durante aquel proceso, pese a las consecuencias que ha tenido para su vida. El político catalán afirma que, cuando marchó al extranjero, estaba preparado incluso para permanecer en el exilio durante el resto de su vida si era necesario.

"Yo no sabía cuánto tiempo iba a pasar en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar mi vida entera. Y si tengo que pasar mi vida entera, estoy dispuesto", afirma, aun cuando admite que ha sido muy duro vivir desde la lejanía la muerte de sus dos padres o perderse la adolescencia de sus hijas, ahora con 16 y 19 años.

A pesar de esas circunstancias, Puigdemont mantiene su defensa de las decisiones tomadas durante el proceso independentista, y asegura que estaba dispuesto a asumir las consecuencias personales derivadas de su actuación política.