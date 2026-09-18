Una jueza consulta a la Fiscalía si es competente para investigar la compra del ático de Chamberí mientras Ayuso insiste: "No es para mi"

Nuevo movimiento judicial en torno al polémico ático de Chamberí adquirido por la empresa pública Planifica Madrid. Una jueza de Madrid ha solicitado a la Fiscalía que determine si su juzgado es competente para abordar las denuncias presentadas por la compra del inmueble, una operación que ascendió a 6,3 millones de euros.

La magistrada ha pedido al Ministerio Público que informe sobre la competencia del juzgado antes de adoptar una decisión sobre los siguientes pasos del procedimiento. Entre los escritos incorporados figuran los presentados por Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa.

Se trata, por tanto, de un paso previo para determinar cómo continúa el procedimiento y si corresponde a ese juzgado examinar las denuncias planteadas.

Ayuso admite que visitó el ático

La novedad judicial coincide con nuevas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre una operación de la que ha vuelto a desvincularse. "A mí qué me importa, esa no es mi gestión", ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid al ser preguntada por las dudas que siguen existiendo sobre el expediente.

Ayuso ha reconocido además que llegó a visitar personalmente el inmueble. Según su explicación, lo hizo "por verlo" ante la posibilidad de necesitar un espacio para trasladar temporalmente las oficinas y su despacho.

La presidenta madrileña, sin embargo, insiste en que nunca contempló instalar allí su residencia. "Es que no es para mí", ha reiterado. "No quiero saber nada de esa historia. Y por más que explico, por más que digo, da igual", ha añadido.

También ha insistido en sus preferencias personales: "Me gusta vivir en comunidad, porque es lo único que tengo como persona". Ayuso sostiene que quiere continuar teniendo vecinos y rechaza nuevamente la posibilidad de contar con una residencia oficial para vivir.

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