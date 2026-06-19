Juan Carlos I se reencuentra con la infanta Margarita antes de volver a competir con el 'Bribón' en Sanxenxo

El rey emérito Juan Carlos I ha protagonizado este viernes un nuevo encuentro familiar durante su estancia en Sanxenxo (Pontevedra). En su tercer día en Galicia, el padre de Felipe VI salió a navegar acompañado por su hermana, la infanta Margarita, en una jornada previa al regreso a la competición a bordo del 'Bribón'.

Además de la infanta, al encuentro también asistieron su esposo, Carlos Zurita, y la hija de ambos, María. Junto a la familia se encontraba igualmente el regatista Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y anfitrión habitual del rey emérito durante sus visitas a la localidad pontevedresa.

Regreso a la competición

La actividad deportiva comenzará este sábado con el inicio de la cuarta serie del Trofeo Xacobeo de la clase 6 Metros. La primera salida está prevista para las 13:00 horas, mientras que la jornada del domingo arrancará a las 12:30 horas.

El 'Bribón', patroneado por Juan Carlos I, afronta esta cita como la última prueba antes del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, que se celebrará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza).

Último ensayo antes del Europeo

El vigente campeón continental parte como uno de los principales candidatos a conquistar el Trofeo Xacobeo junto al 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón del mundo el pasado año en Estados Unidos por detrás del 'Bribón'.

A diferencia de sus dos anteriores desplazamientos a Galicia durante este año, en los que siguió las regatas desde una embarcación auxiliar, en esta ocasión el rey emérito volverá a participar a bordo de su embarcación en una competición que servirá como preparación para el Europeo del próximo mes.

El hoobie de Juan Carlos I

La vela continúa siendo una de las grandes aficiones de Juan Carlos I y uno de los principales motivos de sus desplazamientos a Sanxenxo desde que fijó su residencia en Abu Dabi.

El rey emérito mantiene una estrecha relación con el Real Club Náutico de Sanxenxo y con el regatista Pedro Campos, quien ejerce de anfitrión en cada una de sus visitas.

A bordo del 'Bribón', embarcación con la que ha logrado varios títulos en la clase 6 Metros, el padre de Felipe VI participa de forma habitual en distintas pruebas del calendario nacional e internacional, siempre que su estado de salud se lo permite.

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