Rey Emérito
Juan Carlos I se reencuentra con la infanta Margarita antes de volver a competir con el 'Bribón' en Sanxenxo
El rey emérito aprovecha una jornada familiar en Sanxenxo antes de participar este fin de semana en la cuarta serie del Trofeo Xacobeo de la clase 6 Metros.
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El rey emérito Juan Carlos I ha protagonizado este viernes un nuevo encuentro familiar durante su estancia en Sanxenxo (Pontevedra). En su tercer día en Galicia, el padre de Felipe VI salió a navegar acompañado por su hermana, la infanta Margarita, en una jornada previa al regreso a la competición a bordo del 'Bribón'.
Además de la infanta, al encuentro también asistieron su esposo, Carlos Zurita, y la hija de ambos, María. Junto a la familia se encontraba igualmente el regatista Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y anfitrión habitual del rey emérito durante sus visitas a la localidad pontevedresa.
Regreso a la competición
La actividad deportiva comenzará este sábado con el inicio de la cuarta serie del Trofeo Xacobeo de la clase 6 Metros. La primera salida está prevista para las 13:00 horas, mientras que la jornada del domingo arrancará a las 12:30 horas.
El 'Bribón', patroneado por Juan Carlos I, afronta esta cita como la última prueba antes del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, que se celebrará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza).
Último ensayo antes del Europeo
El vigente campeón continental parte como uno de los principales candidatos a conquistar el Trofeo Xacobeo junto al 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón del mundo el pasado año en Estados Unidos por detrás del 'Bribón'.
A diferencia de sus dos anteriores desplazamientos a Galicia durante este año, en los que siguió las regatas desde una embarcación auxiliar, en esta ocasión el rey emérito volverá a participar a bordo de su embarcación en una competición que servirá como preparación para el Europeo del próximo mes.
El hoobie de Juan Carlos I
La vela continúa siendo una de las grandes aficiones de Juan Carlos I y uno de los principales motivos de sus desplazamientos a Sanxenxo desde que fijó su residencia en Abu Dabi.
El rey emérito mantiene una estrecha relación con el Real Club Náutico de Sanxenxo y con el regatista Pedro Campos, quien ejerce de anfitrión en cada una de sus visitas.
A bordo del 'Bribón', embarcación con la que ha logrado varios títulos en la clase 6 Metros, el padre de Felipe VI participa de forma habitual en distintas pruebas del calendario nacional e internacional, siempre que su estado de salud se lo permite.
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