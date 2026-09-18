Sin explicaciones de Zapatero sobre las joyas cuatro meses después de su hallazgo

Hace ya 4 meses, la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) registraba el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo hacía en el marco del caso Plus Ultra, donde se investigan las circunstancias del rescate de la aerolínea por parte del Gobierno.

Pero lo que hallaron dentro dio pie a una nueva investigación: las más de 100 joyas guardadas en el interior de la caja fuerte. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, presente en el registro, dijo que el matrimonio las había trasladado desde su domicilio. "Son herencia de Sonsoles y regalos de viajes", explicó a los agentes, según consta en los informes del registro. Pero no sabía más.

El juez instructor del caso, José Luis Calama, abrió pieza separada y encargó un informe pericial que las tasó en 1.300.000 euros. Un mes después, el 17 de junio, intentó preguntar al expresidente sobre el asunto, durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional. Fue en vano. "Vamos ahora con las dichosas joyas", le dijo el magistrado. "No deseo prestar declaración", respondió el expresidente.

Dijo entonces que estaba reuniendo la documentación necesaria y se puso un plazo de 10 días. Pero han pasado ya 93 y aún no ha explicado el origen de todas esas piedras preciosas. Tan solo en una entrevista, concedida al programa Mañaneros de TVE, apuntó a que eran "un regalo de cortesía personal, de hace muchos años"-

Todo esto mientras la secretaria y las dos hijas del expresidente, Laura y Alba, ya imputadas, siguen esperando fecha de citación.

Además, la fiscal del caso, Elena Lorente apunta en un escrito adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias que hay más piezas abiertas que aún no han visto la luz: "Hay algunas piezas secretas para las partes y pudieran existir actuaciones procesales dentro de esta misma causa que por el momento el letrado (de Zapatero) no conoce".