Feijóo acusa al Gobierno de estar "noqueado" por el operativo de traslado de migrantes en Ceuta y anuncia un plan específico de seguridad y reactivación

El traslado de migrantes desde las playas de Ceuta hasta el campamento provisional del puerto ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Desde Melilla, Alberto Núñez Feijóo ha responsabilizado a Pedro Sánchez de la situación y ha asegurado que las imágenes del operativo demuestran que el Ejecutivo está "noqueado".

El dispositivo ha permitido trasladar a parte de los migrantes que permanecían en las playas de Benítez y El Trampolín hasta las instalaciones del muelle de Poniente, con capacidad para alrededor de 1.700 personas. Durante la operación se han registrado momentos de tensión y aglomeraciones.

Feijóo habla de un Gobierno "noqueado"

Feijóo ha criticado las carreras y los momentos de tensión registrados durante el traslado y ha denunciado la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"Esta imagen es la de un Gobierno noqueado", ha afirmado. El presidente del PP sostiene además que la solución pasa por el retorno de quienes permanecen irregularmente en Ceuta.

Vox también ha cargado contra el operativo. Santiago Abascal ha calificado lo ocurrido como "unas imágenes dantescas" y ha añadido: "Yo espero que salgan así, que salgan corriendo".

La oposición cuestiona además que el Ejecutivo haya pasado de reclamar retornos a Marruecos a habilitar instalaciones provisionales. Desde el PP se acusa al Gobierno de querer "convertir Ceuta en un CETI permanente".

El Gobierno defiende el traslado

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la operación ha permitido avanzar en el realojo y la identificación de los migrantes. Óscar López ha reprochado al PP que esté "poniendo velas para que salga mal" y "poniendo palos en las ruedas".

Luis Planas también ha salido en defensa de la actuación gubernamental y considera que ante la situación de Ceuta "sobra provocación" y falta "espíritu de solidaridad y de apoyo".

Sumar, en cambio, ha cuestionado la actuación policial durante algunos momentos del operativo y ha sostenido que determinadas cargas contribuyeron a "fabricar inseguridad".

Feijóo anuncia un plan para Ceuta y Melilla

En paralelo, Feijóo ha avanzado desde Melilla un plan específico para las dos ciudades autónomas antes de las elecciones. Entre sus compromisos figuran reforzar la presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, impulsar un Plan de Seguridad específico y defender una mayor implicación de la Unión Europea en la frontera sur.

El líder popular plantea además una Ley de Régimen Especial para Ceuta y Melilla, reducciones de las cuotas a la Seguridad Social y del Impuesto sobre Sociedades, así como mayores inversiones en sanidad, educación, Formación Profesional e infraestructuras.

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