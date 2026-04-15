El rey emérito llega a Sanxenxo para las regatas del fin de semana

El rey emérito está ya en Sanxenxo. En torno a las 18:00 horas de este martes aterrizaba en el aeropuerto de Vigo para trasladarse después a la que es su residencia habitual en las Rías Baixas, la casa de su íntimo amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Es su primera visita del año a Galicia, como es habitual, para participar en las regatas del fin de semana. Se disputa una nueva serie de la Liga Española de la clase 6 metros en la que participará a bordo de su barco, el Bribón. Su llegada marca la reanudación de sus estancias en la ría de Pontevedra, una al mes coincidiendo con el calendario deportivo oficial si no hay nada que lo impida. En esta ocasión tras un parón más largo de lo que él desearía, al haber tenido que cancelar la visita prevista para el mes de marzo debido al conflicto en Oriente Próximo, y el cierre del espacio aéreo que afectó a los vuelos desde Abu Dabi, donde reside desde 2020.

Varios días de estancia en Europa

El exmonarca llegó a Galicia procedente de Vitoria, donde se sometió a su habitual revisión médica en la clínica del doctor Eduardo Anitua. Primero estuvo en Sevilla, el pasado 5 de abril, donde se dejó ver en la reaparición del torero Morante de la Puebla, acompañado de su hija Elena. Después se trasladó a Cascáis y desde allí a Francia, donde fue reconocido en la Asamblea Nacional francesa con un premio por sus memorias, tituladas Reconciliación, escritas junto a la escritora Laurence Debray. Es la estancia en Europa más larga que ha tenido en los últimos años.

Días movidos que culminan ahora con su habitual respiro en las Rías Baixas. A su llegada saludó brevemente a los medios de comunicación que le esperaban, como suele hacer desde dentro del coche y sin bajar la ventanilla. Después entró en la casa de Pedro Campos en Nanín, donde se encuentra descansando estas primeras horas.

Se reabre el debate sobre su regreso a España

Está es la primera visita del emérito tras la desclasificación de los papeles del 23F y con ellos, la reapertura del debate sobre el posible regreso de Don Juan Carlos a España. No suele haber grandes declaraciones en sus estancias en Galicia pero sí que son habituales pequeñas respuestas a las preguntas que le lanzan los periodistas que suelen dar mucho que hablar. Como cuando respondió con un “muchas” a la pregunta de si tenía hagas de volver a España.

Se quedará en Sanxenxo hasta el domingo, centrado en la competición, en los amigos que acostumbra a encontrar aquí, y puede que también en alguna visita familiar. No es extraño ver por la Ría a la infanta Elena y otros miembros de la familia.

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