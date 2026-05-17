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Elecciones Andalucía 2026: ¿Cuántos diputados y diputadas componen el Parlamento de Andalucía?

El 17 de mayo se han vuelto a elegir 109 diputados para la que será la XIII legislatura.

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Elena Álvarez
Publicado:

Más de 6,8 millones de andaluces han participado en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Millones de ciudadanos han decidido ya la composición del Parlamento de Andalucía, la institución máxima que representa al pueblo andaluz. Este órgano es el encargado de ejercer el poder legislativo, de aprobar los presupuestos, de controlar al Consejo de Gobierno y de elegir al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, los resultados que se obtengan en esta cámara son claves para la política andaluza.

El Parlamento de Andalucía que se encuentra en el histórico edificio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla fue constituido en 1982 tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y es uno de los órganos que conforman la Junta de Andalucía junto al Consejo de Gobierno y a la Presidencia de la Junta.

En las elecciones de hoy se han elegido a los diputados y diputadas que componen el Parlamento de Andalucía. Se han elegido 109 escaños para la que será la XIII legislatura. Esta cifra de 109 es el número fijo establecido por la Ley Electoral de Andalucía (Ley 1/1986) para representar al pueblo andaluz.

Detalles de la composición y reparto

Los diputados andaluces son elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los ciudadanos. Esos 109 parlamentarios son designados en circunscripciones provinciales. En Andalucía hay 8 circunscripciones.

El sistema electoral garantiza así una representación proporcional corregida territorialmente por provincias de modo que los 45 diputados restantes se distribuyen de manera proporcional según la población de cada provincia. Según el Estatuto de Autonomía, ninguna provincia puede tener más del doble de diputados que otra. El reparto será de 18 diputados en Sevilla, 17 en Málaga, 13 en Granada, Almería 12 diputados, los mismos que en Córdoba y Huelva y Jaén, 11 diputados respectivamente.

Presencia equilibrada de hombres y mujeres

El Parlamento de Andalucía garantiza la presencia equilibrada de hombres y mujeres, definida como una representación donde ningún sexo supera el 60% ni es inferior al 40%. Este principio es obligatorio en nombramientos de instituciones y órganos designados por la cámara, reforzado en 2026 por el II Plan de Igualdad.

Durante el mandato de cuatros años, los 109 parlamentarios no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Decisivos en la vida parlamentaria

Tras las elecciones del 17 de mayo los diputados elegidos ejercerán sus funciones en plenos y comisiones, y se organizarán en grupos parlamentarios según su ideología siendo los verdaderos protagonistas de la vida parlamentaria al conformar la composición de los distintos órganos, así como en la presentación de iniciativas y en el uso de la palabra. De modo que su número y relación son decisivos en la vida del Parlamento al determinar la formación y estabilidad del Gobierno.

Este 17 de mayo, el Parlamento de Andalucía resultante será el encargado de elegir al presidente de la Junta de Andalucía.

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