Juanma Moreno hace llamamiento a la participación y recuerda que los resultados en Andalucía "condicionan" la política nacional

Este domingo, 17 de mayo, se celebran las elecciones en Andalucía. Están convocados más de 6 millones de andaluces para que acudan a las urnas en una jornada que definirá el futuro de la comunidad durante los próximos cuatro años.

Juanma Moreno, candidato a la Junta del PP, ha votado a las 10:57 horas en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, acompañado de su mujer, Manuela Villena López. Ha declarado ante los medios que es un día para "que los ciudadanos decidan qué quieren para Andalucía los próximos cuatro años, apelar para que todos los ciudadanos vayan a votar". También ha añadido que "Andalucía es la tercera economía de España, es la comunidad más poblada de España y un territorio con una enorme singularidad y enorme peso", por lo que entiende que haya mucha "expectación". "Lo que pasa en Andalucía condiciona a otras cosas", subrayó, en referencia a la política nacional.

En referencia a los nuevos votantes que ejercen su derecho por primera vez este año, Moreno dice "que asuman su derecho con ilusión y responsabilidad", ya que "son el presente y futuro de nuestra tierra".

Por último, el candidato del PP hace un llamamiento a la población: "Que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente".

La jornada de hoy va a pasarla en compañía de su familia y amigos, además de con el alcalde de Málaga, Francisco Manuel de la Torre Prados, con quien irá a desayunar. Por la tarde, se irá a Sevilla y seguirá las votaciones desde la sede del Partido Popular en San Fernando, a partir de las 20.00 horas.

La votación del resto de candidatos

Por otra parte, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar: "Es un día importantísimo para nuestro futuro", y ha finalizado con un mensaje claro: "Que nadie se quede en casa hoy".

El candidato a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha sido el primero en pasar por las urnas. A las 10.03 horas, Maíllo se presentaba en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad, en Sevilla, para ejercer su derecho al voto. Al finalizar, ha agradecido a todos los presentes en la mesa electoral y ha atendido a los medios: "Me gusta votar temprano. Hago un llamamiento a la movilización, y que se una respuesta de cambio y esperanza". "Quiero agradecer a todos los voluntarios que garantizan que el proceso electoral sea impecable. Cuatro años que queremos la defensa de lo común, y que la gente tenga tranquilidad y mejor felicidad", añadió.

Mientras, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, ha votado a las 10.30 horas en la Casa de la Juventud de Jerez de la Frontera (Cádiz). Fue acompañado de su madre y ha declarado que "Desde Adelante Andalucía, llamamos al pueblo andaluz a votar", y ha añadido: "Hay que votar por dos razones: la primera es que muchas mujeres y hombres han dado su vida para tener derecho al voto, y en segundo lugar, porque hoy es el día en cuatro años donde todos somos iguales (…), todos los andaluces y andaluzas somos iguales".

Manuel Gavira, candidato de VOX, ha votado a las 11.32 horas en el Colegio San Vicente de Paúl de Cádiz. "Hoy los andaluces tenemos una oportunidad para que el sentido común se impogan en Andalucía", declaró. Gavira lanxó un mensaje claro sobre el gobierno que espera para Andalucía: "Un gobierno que deje de ser una figura decorativa, por tanto, es el mensaje que hay que dar".

Los colegios abrieron sus puertas en las ocho provincias andaluzas a las 9.00 horas y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20.00 horas. La población andaluza podrá votar en alguno de los 3.800 locales habilitados para las elecciones, donde se encuentran repartidas más de 10.400 mesas electorales.

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