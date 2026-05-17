El PSOE marca un nuevo suelo en las elecciones de Andalucía y cae por debajo de los 30 escaños

El PSOE sufrió este domingo un nuevo golpe electoral en Andalucía, la comunidad que durante décadas fue su principal bastión político y en la que gobernó de forma ininterrumpida durante 37 años.

La candidatura de María Jesús Montero se ha situado en 28 escaños, por debajo de los 30 logrados por Juan Espadas en 2022, hasta ahora el peor resultado socialista en unas elecciones autonómicas andaluzas.

El descalabro socialista se ha producido en una noche marcada por la victoria del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, que se ha impuesto con 53 diputados.

El PP arrancó el escrutinio con 44 escaños y fue creciendo de forma constante hasta alcanzar los 53 representantes, dos por debajo de la mayoría absoluta situada en 55.

El PSOE, en cambio, siguió una trayectoria inversa. La candidatura de Montero comenzó el recuento con 40 diputados, pero fue perdiendo fuerza de manera progresiva a medida que avanzaba el escrutinio y el PP consolidaba su ventaja.

Finalmente, los socialistas se han quedado en 28 escaños, uno menos que en 2022 y muy lejos de los resultados que el partido llegó a cosechar en Andalucía.

Caída progresiva desde 2008

La caída confirma el deterioro progresivo del PSOE en una comunidad que fue símbolo de su poder territorial. En 1982, los socialistas obtuvieron 66 escaños; en 1986 lograron 60; y en 1990 alcanzaron 62. Tras la bajada a 45 diputados en 1994, el partido consiguió recuperaciones parciales en 1996 y 2000, con 52 escaños, y en 2004, cuando llegó a 61.

Sin embargo, desde 2008 la tendencia ha sido descendente. Aquel año el PSOE consiguió 56 parlamentarios, pero bajó a 47 en 2012 y 2015, cayó a 33 en 2018 y se desplomó hasta los 30 en 2022.

El resultado provisional de este domingo agrava esa pérdida de apoyo y sitúa al partido por debajo de su suelo electoral histórico en Andalucía.

María Jesús Montero afrontaba estos comicios con el objetivo de recuperar terreno frente al PP de Juanma Moreno y reforzar al PSOE en uno de los territorios clave de cara al ciclo electoral de 2027. La candidata socialista, médica de formación y nacida en Sevilla en 1966, fue consejera de Salud y de Hacienda en Andalucía antes de incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Hacienda.

Durante la campaña, Montero centró su mensaje en la sanidad y los servicios públicos, con el lema "nos jugamos la salud" como uno de los ejes de sus intervenciones.

Sin embargo, esa estrategia no logró frenar el avance del PP ni evitar que parte del voto de izquierdas se desplazara hacia otras opciones.

Una de las consecuencias del retroceso socialista fue el fortalecimiento del espacio situado a la izquierda del PSOE. Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, ha alcanzado los ocho escaños y ha dado el 'sorpasso' a Por Andalucía, la candidatura del entorno de Sumar liderada por Antonio Maíllo, que se ha quedado en cinco diputados, los mismos que los que tenía hasta ahora.

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