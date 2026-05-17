Los resultados en Andalucía aumentan la presencia autonómica del PP en España

El Partido Popular consolida su expansión territorial en España después de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Andalucía. La formación liderada por Juanma Moreno logra 53 escaños, pero pierde la mayoría absoluta conseguida en 2022.

Con Andalucía, el PP afianza su dominio territorial despúes de los avances registrados en otros territorios durante los últimos ciclos electorales, pero como ha ocurrido en otras autonomías necesitará de un acuerdo con Vox para gobernar. La comunidad andaluza, considerada clave por su peso demográfico y económico, se mantiene como uno de los grandes bastiones autonómicos de los populares.

El PSOE, por su parte, habría obtenido 28 escaños, mientras que VOX se situaría como tercera fuerza con 15 representantes. Las formaciones de izquierdas a la izquierda del PSOE quedarían repartidas entre Por Andalucía y Adelante Andalucía, con una representación conjunta de 13 diputados.

El PP amplía su presencia autonómica en España

Los resultados de Andalucía consolidan una tendencia que el PP ya había mostrado en otras comunidades autónomas. A pesar del liderazgo, han perdido 5 diputados. En Extremadura, los populares mejoraron en un escaño, mientras que en Castilla y León aumentaron su representación en dos. Aragón fue la única excepción, donde el partido retrocedió en dos escaños.

Pese a esa ligera caída en territorio aragonés, el balance general permite al PP seguir ampliando su presencia institucional y reforzar su capacidad de influencia en el mapa autonómico español.

La victoria andaluza adquiere además un valor simbólico y estratégico. Andalucía es la comunidad más poblada de España y la tercera economía nacional, motivo por el cual los resultados tienen siempre lectura nacional.

El PSOE continúa perdiendo apoyo en varias comunidades

El PSOE vuelve a sufrir un desgaste electoral en buena parte del territorio autonómico, perdiendo dos diputados. Los socialistas registraron una fuerte caída en Extremadura, donde perdieron diez escaños, además de retroceder en Aragón con -5.

Castilla y León fue la única comunidad donde el PSOE consiguió mantener cierta estabilidad, con una subida de dos escaños, aunque insuficiente para revertir la tendencia general.

En Andalucía, los resultados provisionales apuntan a que los socialistas no logran recuperar terreno frente al PP y quedarían lejos de disputar la presidencia de la Junta.

VOX mantiene su crecimiento y gana peso parlamentario

VOX continúa consolidándose como fuerza decisiva en varias autonomías. El partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal logró crecer en Extremadura con seis escaños, además de experimentar una importante subida en Aragón, donde sumó siete.

En Castilla y León también avanzó ligeramente, con un representante, manteniendo así una tendencia ascendente en buena parte del territorio nacional.

En Andalucía, la formación habría conseguido 16 escaños, un resultado que le permitiría mantener influencia parlamentaria y aspirar a convertirse nuevamente en socio clave para determinadas mayorías.

La izquierda alternativa sigue fragmentada

Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE mantienen una representación limitada y fragmentada en la mayoría de comunidades. Adelante Andalucia consigue 8 diputados y Por Andalucía 5.

En Extremadura, Unidas Podemos logró crecer en tres escaños, mientras que en Aragón la coalición formada por IU y Sumar consiguió un representante y Podemos quedó fuera del parlamento autonómico.

La situación fue similar en Castilla y León, donde tanto IU + Sumar como Podemos se quedaron sin representación.

En Andalucía, la división entre Por Andalucía y Adelante Andalucía vuelve a dificultar la consolidación de un espacio político unificado a la izquierda del PSOE.

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