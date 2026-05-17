Grazalema vuelve a las urnas tras meses de esfuerzo vecinal para recuperar la normalidad

La localidad gaditana de Grazalema, uno de los enclaves más emblemáticos de la Sierra de Cádiz, vuelve poco a poco a la normalidad después de las graves inundaciones que golpearon al municipio el pasado mes de febrero y que obligaron a muchos habitantes a desalojar sus casas.

Los vecinos aún tienen muy presentes las imágenes de aquellos días: calles afectadas, infraestructuras deterioradas y pérdidas económicas fueron algunas de las consecuencias que obligaron a los habitantes a volcarse en tareas de reparación. Sin embargo, lejos de quedarse paralizado, Grazalema ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Durante semanas, los vecinos trabajaron intensamente para restaurar la normalidad, apoyados también por muestras de solidaridad llegadas desde distintos puntos, en forma de donaciones de alimentos y materiales.

Muchos vecinos han destacado que la ayuda llegó "sin ideologías", con personas colaborando de forma desinteresada para limpiar calles, viviendas y apoyar a quienes peor lo estaban pasando. Este espíritu de unidad sigue marcando la localidad, incluso en la jornada electoral de este domingo. Además, destaca que en Grazalema apenas se ven carteles políticos a pesar de que los habitantes tienen claro a quién van a confiar su voto.

Borrasca Leonardo

El pueblo gaditano de Grazalema ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la borrasca Leonardo. Sus vecinos tuvieron que desalojar la localidad debido a la gran cantidad de agua que se registró durante las tormentas en febrero, que incluso convirtieron su barranco en cascadas.

El desalojo completo de la localidad se produjo a comienzos del mes de febrero, cuando el aumento de presión del agua subterránea provocó filtraciones en viviendas, calles y edificios públicos. La medida obligó a abandonar sus casas a cerca de 1.600 vecinos, muchos de los cuales fueron acogidos en localidades cercanas o por familiares, en una situación inédita para este municipio de la Sierra de Cádiz.

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