Ante la pregunta sobre nuevos impuestos lanzada por Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno confirmó la creación de un nuevo impuesto contra las rentas altas.

Aunque el líder popular ha tratado de sacarle más datos, Zapatero no dio más pistas sobre cómo será esta nueva tasa que verá la luz "en las próximas semanas".

"El Gobierno está evaluando cómo se hará", dijo el solcialista, que sí especificó que será el único esfuerzo suplementario que lanzará el Ejecutivo.

En el intercambio entre ambos líderes, Rojoy acusó al Gobierno de Zapatero de cambiar de opinión demasiadas veces. "Usted no puede cambiar de opinión porque no tiene ninguna", le espetó Zapatero.

REORDENACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO

El presidente del Gobierno aseguró, por otra parte, que su Ejecutivo lidera un amplio abanico de reformas estructurales que afectan a todos los ámbitos de la economía, como el laboral, e incluyendo la reestructuración del sistema financiero, a través de la reordenación de las cajas de ahorro que, según aseguró, "está muy avanzada" y será completada a 30 de junio.



Zapatero recalcó que el proceso de reordenación bancaria cumplirá el plazo fijado por el Gobierno durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien le reprochó que las medidas de ajuste emprendidas por el Ejecutivo han sido impuestas por "instancias internacionales". "Ustedes no lideran nada, sino todo lo contrario", le espetó.



Zapatero recalcó que el Ejecutivo está "empeñado" en varias reformas estructurales para recuperar el crecimiento económico "a medio plazo", empezando por la reducción del déficit público, "modernizar" el mercado laboral, reformar el sistema de pensiones y fomentar la competitividad y el productividad.



CIU PIDE EXENCIONES EN SOCIEDADES



Asimismo, Zapatero rechazó las recetas en materia laboral de CiU como la de la bonificación al 100% las cuotas sociales de los nuevos contratos. "Después del balance amplio capítulo de bonificaciones que existen no pueden argumentar que esa es una vía para generar empleo, sinceramente creo que las medidas son más de fondo", señaló.



El dirigente de la federación catalana insistió en que las medidas de ajuste son insuficientes y se necesitan actuación que no sólo actúen sobre la contención del gasto, sino sobre los ingresos.

"No a través de una subida de impuestos", se apresuró a señalar Durán, quien abogó por lo contrario, a través de una exención del Impuesto de Sociedades para las empresas que reinviertan sus ganancias. "Necesitamos empresas fuertes para crear empleo, aseguró.