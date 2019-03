Gómez: "Deseo volver a unir el partido y liderar la marcha a la victoria"

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y candidato a las primarias a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha manifestado este sábado durante su acto de cierre de campaña que está deseando "que llegue el 4 de octubre para volver a unir a este partido (el PSOE) y liderar la marcha imparable a la victoria del próximo 22 de mayo".



Gómez se ha manifestado de esta manera ante más de 1.300 personas, según fuentes de la organización del evento, que se han dado cita en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, donde le han acompañado, entre otros, el ex rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, diputados, secretarios generales, alcaldes y militantes del partido.



"Hemos puesto en marcha una fuerza imparable de cambio y de transformación en Madrid que va a ganar y gobernar. ¡A ganar!", ha manifestado Gómez en su intervención.



"Esta vez no hay píldoras mágicas", ha indicado Gómez, quien ha querido dejar claro que "ganar no es un derecho, sino el resultado del trabajo y el esfuerzo de lo colectivo". "Habíamos intentado todo. La élite ocupa el poder político hace demasiados años. Es hora de la mayoría social", ha añadido.



Gómez ha agradecido el apoyo a todos los colectivos que han estado con él durante la campaña y precampaña y también ha tenido palabras de agradecimiento "a Trinidad Jiménez y su equipo, unos magníficos adversarios en estas Primarias".