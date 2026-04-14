El Gobierno rechaza de manera unánime la decisión del juez Peinado: "Hemos visto cosas que son insólitas"

La decisión del juez Peinado de cerrar el procedimiento contra Begoña Gómezy juzgarla por cuatro delitos ha marcado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tanto la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han apoyado las últimas declaraciones de Bolaños asegurado que este procedimiento "ha avergonzado a muchos jueces y magistrados".

Sin ninguna fisura, ministros de PSOE y Sumar han mostrado hoy su malestar e indignación contra el juez. La portavoz ha querido dejar claro que ella cree "en la inocencia de Begoña Gómez" y el ministro Puente ha añadido que sigue "sin entender qué es lo que se le imputa".

A pesar de que algunas asociaciones judiciales han reprochado al Gobierno, en especial al ministro Bolaños, sus críticas a Peinado, hoy en Moncloa han insistido en este camino. Puente ha asegurado que desde que se inició este procedimiento hemos visto cosas que son "insólitas" y que “si esto no es prospectivo que baje dios y lo vea”, mientras que Bolaños ha defendido su derecho a expresar su opinión. "Se puede opinar sobre resoluciones judiciales, con respeto, pero calificándolo con opinión y argumentos jurídicos. Eso es la democracia", zanjaba Bolaños.

Sumar cierra filas con el PSOE y Podemos se desmarca

Desde Sumar han apoyado cada una de las palabras del PSOE. El ministro Bustinduy ha criticado que esta instrucción "se estudiará en las facultades de derecho" y que algún día "sentiremos rubor", mientras que la portavoz del partido en el Congreso, Verónica Barbero, ha dejado claro que se suma a lo expresado por Bolaños: "Comparto esto de que se avergüenza el señor Bolaños".

Podemos ha puesto la voz discordante. Recordando la trama que protagonizan Ábalos y Cerdán, Podemos ha asegurado que el PSOE durante esta legislatura "está poniendo muy difícil diferenciar el grano y la paja". La formación morada dice que necesita tiempo para definir su postura.

Feijóo ve inadmisible que Sánchez siga en Moncloa

Desde el PP han vuelto hoy a pedir la dimisión de Sánchez. Ante sus diputados y senadores, el presidente del PP ha asegurado que "ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada" y ha afeado al gobierno sus críticas a Peinado. "Al gobierno de Sánchez le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado en procesar a su esposa en España", ha dicho con ironía Feijóo.

En la misma línea, la vicesecretaria del PP, Elma Ezcurra, ha acusado al ministro de Justicia de “confundir el Ministerio de Justicia con el departamento de comunicación de Ferraz” y Cuca Gamarra se ha preguntado “qué más tiene que pasar para que cambie este gobierno”.

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