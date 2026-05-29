Julio Martínez podría seguir la misma estrategia de Aldama: pactar con la Fiscalía a cambio de información

El abogado de Julio Martínez, Bernardo del Rosal, renunció a su defensa. Horas después, se supo que el empresario y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero escogió a la letrada María Dolores Márquez de Prado, que representó hace años a la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el caso Gürtel.

Martínez, a quien el juez Calama señala como "figura visible" de una trama de tráfico de influencias por la que el expresidente del Gobierno está investigado, ha fichado a Márquez de Prado para sustituir a Del Rosal.

Al parecer, Del Rosal renunció a defender a este empresario ante "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa y ahora será Márquez de Prado quien lo haga.

La abogada tiene una dilatada experiencia pasando por la Audiencia Nacional, donde trabajó como fiscal durante más de 17 años antes de saltar al Tribunal Supremo. En 2013, alcanzó una gran repercusión mediática al asumir la defensa de la familia Bárcenas en el caso Gürtel.

Precisamente, el hecho de cambiar de abogado podría indicar la intención de Julio Martínez de colaborar con la Justicia, lo cual supondría un cambio en su estrategia.

El papel de Julio Martínez Martínez en la trama

Martínez Martínez, dueño de la empresa 'Análisis Relevante', fue detenido en diciembre de 2025 por agentes de la Policía Nacional en el marco de la investigación del caso 'Plus Ultra', que investiga presuntas irregularidades con el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea.

El juez José Luis Calama, que imputó a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias, investiga si el expresidente habría recibido supuestos pagos a cambio de intermediar para que el Ejecutivo otorgara el mencionado rescate a Plus Ultra.

Esos pagos habrían sido efectuados en parte a través de Martínez Martínez, quien, según el magistrado, habría hecho llegar al exdirigente socialista más de 490.000 euros por su papel en el rescate enmascarados en trabajos ficticios.

De hecho, Calama ordenó recientemente el bloqueo de esa suma de las cuentas bancarias de Zapatero, que ha sido citado a declarar como investigado el 17 y 18 de junio.

El juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias y al empresario como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente, así como responsable de un entramado de sociedades dirigido a canalizar los fondos percibidos de clientes de la supuesta trama.