Begoña Gómez, a un paso del banquillo: ¿Cuáles son los plazos hasta el posible juicio?

El juez Juan Carlos Peinado encara la etapa final de la investigación contra Begoña Gómez. El magistrado ha cerrado la causa y ha iniciado el paso previo a la apertura de juicio oral. Tanto las defensas como la fiscalía y las acusaciones tienen toda esta semana para presentar escritos y alegaciones a la última decisión de Peinado, pero el horizonte de la esposa de Pedro Sánchez está cada vez más cerca del banquillo de los acusados.

Peinado ha insistido varias veces en que el caso va a culminar en un juicio con jurado popular. Esto para los expertos es algo que podría dilatar aún más los plazos hasta tener una posible sentencia -favorable o no- de Begoña Gómez. Tanto el magistrado Fernando Portillo como el abogado Ismael Istambul coinciden en que el "colapso" que sufre desde hace tiempo la judicatura, sumado a que este tipo de tribunales únicamente juzgan en audiencias provinciales, hará que el hipotético juicio no se produzca antes de mediados del año que viene "como pronto".

"Estamos hablando de una estimación que puede ser entre 12 y 24 meses", reconoce Istambul, de Iberum Abogados. Mientras que Portillo habla de que la hasta que se resuelva completamente esta causa podríamos hablar de "3 o 4 años".

Otro de los factores que será determinante si se llega a realizar el juicio es la elección del tribunal. El jurado popular está compuesto por 9 ciudadanos anónimos y un magistrado ponente que es quien finalmente reproduce la sentencia. El proceso de selección de estas 9 personas es complejo, y más en un caso tan mediático y con implicaciones políticas directas. Según la ley cada parte tiene la posibilidad de vetar a cuatro miembros del jurado, pero en esta situación podrían complicarse las alegaciones.

Los jurados populares tienden a condenar más

Según datos oficiales del Consejo general del Poder Judicial los procedimientos juzgados a través de un jurado popular tienen un porcentaje mayor de condenas. Nueve de cada diez sentencias de jurado popular acaban en condena, mientras en los tribunales oficiales se habla de un 75%. Pero este motivo es sólo una estadística, casos tan mediáticos como el juicio a Francisco Camps por el 'caso de los trajes' han acabado en absolución. Begoña Gómez se puede ver avocada a este tipo de juicio porque la ley contempla que dos de los cuatro delitos por los que está imputada -el de malversación y el de tráfico de influencias- pueden juzgarse a través de un jurado popular.

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