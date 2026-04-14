Feijóo carga contra Sánchez y exige su dimisión: "La gente no quiere cartitas, quiere más ayudas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta vez el motivo ha sido la última carta a la ciudadanía que ha emitido tras el procesamiento de su esposa, Begoña Gómez. "La gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas", ha criticado Feijóo, reclamando medidas económicas ante la subida de precios por la guerra de Irán.

El presidente popular ha vinculado el aumento del IPC hasta el 3,4% en marzo con la insuficiencia de las políticas del Ejecutivo frente a la crisis derivada de la guerra. En este sentido, ha propuesto rebajar el IVA de los alimentos y el IRPF para aliviar a familias y clases medias, asegurando que "se han quedado cortas" las respuestas del Gobierno.

Exige la dimisión de Sánchez

El jefe de la oposición ha ido más allá y ha pedido directamente la dimisión del presidente, al considerar que no es "aceptable" ni "admisible" que continúe en el cargo "con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción". Además, ha señalado que la situación política en España no tiene precedentes en la Unión Europea, aludiendo también a los casos que afectan al entorno del Ejecutivo.

En paralelo, ha criticado duramente las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en defensa del juez instructor, advirtiendo que "en democracia a la Justicia se la respeta" y rechazando cualquier "señalamiento".

De este modo, el líder popular ha sentenciado: "Está claro que Pedro Sánchez Pérez Castejón es el culpable del deterioro que vive la sociedad española. Se ha robado en su cara y aún no se ha marchado".

Críticas a la regularización de inmigrantes

Feijóo también ha cargado contra la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno, asegurando que es una medida "insegura" y sin control suficiente. Según ha afirmado, el número real de beneficiarios podría superar el millón de personas, muy por encima de las estimaciones oficiales.

El líder del PP considera que este tipo de decisiones deberían debatirse en el Congreso y ha advertido que pueden generar problemas tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos. En su intervención ante los grupos parlamentarios del PP, Feijóo ha denunciado un "deterioro" de la situación política y social en España, del que responsabiliza directamente a Sánchez. "Cumpliré con mi deber moral de reconstruir todo lo que se ha arrasado", ha afirmado.

Rufián critica el auto de Peinado

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha reaccionado a la decisión delo juez Peinado de imputar a Begoña Gómez por cuatro delitos. Para Rufián, "es la peor exposición de motivos jamás escrita de la historia". En un mensaje publicado en X, Rufián asegura que en el auto hay una parte copiada literalmente de una revista judicial, y que le parece injusta la "acusación por malversación por el envío de un mail escrito por la asesora de Begoña Gómez a nombre de Begoña Gómez".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.