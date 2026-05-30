Semana negra para el PSOE: 'Plus Ultra', Leire Díez y David Sánchez elevan la presión judicial sobre el Gobierno

La última semana judicial ha estado marcada por una intensa actividad que ha situado al PSOE y al entorno del Gobierno en el centro de varias investigaciones. A la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso 'Plus Ultra' se ha sumado la reactivación del caso Leire Díez, que llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a recabar documentación en la sede socialista de Ferraz. A estos dos casos, también hay que añadir el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz.

En estos días de intensa actividad judicial, precisamente Pedro Sánchez se encontraba en Roma, donde el papa León XIV le recibió en audiencia. Desde allí, el líder del ejecutivo descartó convocar elecciones ante la presión creciente de socios e hizo una petición para comparecer en el Congreso de los Diputados.

"Vértice" en una trama de influencias

Las numerosas joyas con pedrería negra halladas en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero no presagiaban nada bueno en una semana judicial. A la inédita imputación el martes de la semana pasada del expresidente del Gobierno como presunto "vértice" de una trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, le han sucedido una gran cantidad de informaciones sobre los detalles de una investigación por la que Zapatero declarará el 17 y el 18 de junio en la Audiencia Nacional.

Así, se han dado a conocer los detalles de un sumario con miles de páginas, que incluyen informes de la Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía. En estos se apunta a un presunto "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE en una supuesta trama en la que se habrían canalizado pagos hacia él y su entorno.

En esta trama cabe destacar la figura de Julio Martínez Martínez, que aparece en la causa como "lugarteniente" de la trama, "receptor y ejecutor" de las órdenes de Zapatero, según la UDEF. En el sumario se detalla que cuenta con una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y los investigadores no lo consideran un "empresario corriente", ya que en sus libretas figuraban anotaciones con referencias a recursos como el oro, níquel o petróleo, a altos cargos de Venezuela o apuntes como "Plan Z?" o "Air Europa-Gaspar Zarrías-Magda Álvarez".

La reaparición del caso Leire

Paralelamente al caso Ultra, a mitad de semana, otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó nuevas diligencias en el marco del caso contra la exmilitante socialista Leire Díez. En sus autos, el juez describe que el objeto de su investigación es analizar una trama, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, que pudo pagar con fondos del PSOE a Leire Díez, para "obstaculizar" causas contra el Gobierno y el partido, en la que aparecían nombres como el del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o la gerente socialista Ana Fuentes. Este pasado miércoles la UCO estuvo durante 13 horas buscando información en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, muy cerca de donde, una semana antes, había estado la UDEF registrando el despacho de Zapatero. La UCO también fue al domicilio de Santos Cerdán, al despacho de Zarrías y a la Dirección General de la Guardia Civil, en busca de informes reservados abiertos a algunos agentes por filtraciones.

22 reuniones en Ferraz y un punto de inflexión

Los investigadores sitúan al exdirigente socialista Santos Cerdán como una figura clave de la supuesta estructura y sostienen que Leire Díez habría recibido pagos vinculados al partido para desarrollar determinadas actuaciones. Lo que empezó como una causa centrada en supuestas mordidas en contratos públicos ha derivado en la investigación a un grupo en el que Cerdán tendría un papel superior y para el que habría puesto la "estructura" del PSOE a su disposición, con el objetivo de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Sánchez.

El juez situó como "punto de inflexión" una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. Ese fue el momento en el que, según Pedraz, el grupo, en el que también integra a Gaspar Zarrías y al empresario Javier Pérez Dolset, comenzó a actuar. Según los autos judiciales, se habrían celebrado al menos 22 reuniones en Ferraz relacionadas con los hechos bajo investigación.

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