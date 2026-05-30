Así se creó Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz para mantener la unidad de la izquierda en España

El 30 de mayo de 2023, apenas dos días después del anuncio de elecciones generales anticipadas realizado por Pedro Sánchez, Yolanda Díaz registra oficialmente Movimiento Sumar para concurrir a las elecciones del 23 de julio. La plataforma nace con la intención de reagrupar a la izquierda alternativa al PSOE en un contexto de desgaste político y fragmentación interna. Entre negociaciones exprés, tensiones con Podemos y críticas del PP y Vox, Sumar logra consolidarse como socio imprescindible para reeditar el Gobierno de coalición. Sin embargo, el desgaste posterior y los malos resultados en las elecciones europeas de 2024 abren una nueva etapa de incertidumbre para el proyecto político liderado por Yolanda Díaz.

Una nueva izquierda para un tiempo incierto

La aparición de Movimiento Sumar se produce en un momento de desgaste evidente dentro del espacio político situado a la izquierda del PSOE. Tras varios años de tensiones internas, divisiones y pérdida de fuerza electoral, la figura de Yolanda Díaz emerge como una dirigente capaz de reconstruir puentes entre partidos progresistas y conectar con perfiles más moderados. El proyecto nace con un objetivo ambicioso: crear un “frente amplio” que supere las siglas tradicionales y reorganice el espacio progresista para competir frente al crecimiento del bloque conservador formado por PP y Vox.

El reloj corre: nace Sumar

El 28 de mayo de 2023 deja un escenario político convulso tras los malos resultados de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas. Apenas un día después, Pedro Sánchez anuncia elecciones generales anticipadas para el 23 de julio, acelerando todos los tiempos políticos. Dos días después de ese anuncio, el 30 de mayo, queda registrado oficialmente Movimiento Sumar. La plataforma inicia entonces una carrera contrarreloj para construir candidaturas, cerrar acuerdos y evitar la fragmentación del voto progresista en apenas doce días de negociaciones intensas.

Pactos, tensiones y una izquierda bajo presión

Las negociaciones para construir Sumar avanzan entre acuerdos y profundas discrepancias. Formaciones como Más País o Izquierda Unida respaldan rápidamente la idea de una candidatura unitaria, mientras las conversaciones con Podemos se convierten en el principal foco de tensión. Las diferencias sobre el peso político en las listas y la exclusión de figuras como Irene Montero evidencian las fracturas internas del espacio. Desde la derecha, el PP y Vox aprovechan la situación para definir a Sumar como una “marca blanca” de Podemos o como una coalición excesivamente fragmentada, sin liderazgo claro ni proyecto político definido.

La llave de la gobernabilidad

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 convierten a Sumar en un actor decisivo dentro de la política española. Aunque el PP gana los comicios, el bloque conservador no alcanza mayoría suficiente y el apoyo de Sumar resulta imprescindible para reeditar el Gobierno de coalición junto al PSOE. El 16 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez es investido presidente gracias al respaldo de Sumar y otras fuerzas parlamentarias. El nuevo Ejecutivo consolida el peso institucional de la plataforma: Yolanda Díaz mantiene la vicepresidencia segunda y Sumar obtiene cinco Ministerios dentro del Gobierno.

Del impulso político a la incertidumbre

Un año después de su irrupción, Sumar atraviesa un escenario más complejo. En las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, la plataforma obtiene unos resultados muy inferiores a las expectativas generadas tras las generales. Horas después de conocerse los resultados, Yolanda Díaz anuncia su dimisión como coordinadora de Sumar, abriendo una nueva etapa de incertidumbre interna. Aunque la plataforma continúa formando parte del Gobierno y mantiene peso institucional, afronta ahora el desafío de redefinir su liderazgo, recomponer las relaciones con parte de la izquierda y construir una identidad política capaz de sobrevivir más allá del impulso inicial con el que nació.

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