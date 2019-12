El Gobierno, sin fecha y sin plan B para la investidura

"Yo prefiero no decirles fecha", ha reconocido Isabel Celaá, la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, tras el último Consejo de Ministros del año. Pasó la posibilidad de una investidura antes de fin de año, no ha querido opinar si será posible en la siguiente fecha pretendida, el 5 de enero, y ya no ha querido poner fecha. Entre otras cosas porque todavía no hay informe de la Abogacía del Estado y las negociaciones con ERC, y con otros grupos, continúan abiertas. Aún así, el Gobierno considera que aún hay "tiempo físico" para conseguir antes de Reyes la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, siempre que la Abogacía del Estado presente el 30 de diciembre su informe sobre la situación judicial del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Celaá, ha recordado que la Abogacía del Estado tiene de plazo hasta el 2 de enero para presentar ese escrito, en el que los republicanos reclaman un "gesto" con Junqueras para facilitar la investidura. Ha expresado su esperanza de que puedan estar listas esas alegaciones, de modo que todavía daría tiempo para que la votación de investidura se celebrara antes del 6 de enero, aunque, eso sí, ha preferido no adelantar una fecha concreta. "Sí les digo que este Gobierno quiere que sea cuanto antes", ha recalcado la ministra, que ha defendido que la Abogacía pueda tomarse el tiempo que considere oportuno para emitir su informe.

Escenario complicado... y otras opciones

Un elemento que podría influir también en la fecha de la investidura es la posibilidad de que la Junta Electoral Central analice el 3 de enero el expediente para aplicar la pena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Desde el propio PSOE, el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ha calificado de "tremendamente complicado" el escenario para la conformación del Gobierno. "Con estos bueyes tenemos que arar", ha admitido Puente, que asegura que este es el escenario con el que tiene que "lidiar" su partido para evitar unas terceras elecciones que estarían totalmente "fuera de lugar". El también socialista y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha repetido que sigue habiendo "opciones" para que el independentismo "sea irrelevante en España" y, si no se hace, ha dicho, es porque "importa bastante más el futuro electoral de algunos que el futuro del país". En su balance del año en Extremadura, Fernández Vara ha pedido que "alguien dé un paso" y facilite la formación de gobierno para que a partir del día siguiente cada cual busque las mayorías "intentando sacar adelante presupuestos y leyes". Aunque la portavoz del ejecutivo ha dicho que no hay 'plan B', que solo trabajan con la idea de un gobierno progresista.

Alta traición

A falta de que se concrete la fecha de investidura, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Gobierno de "intentar comprar su investidura con delincuentes" y "negociar lo que es totalmente inaceptable". El líder del PP ha asegurado que Sánchez actúa como "salvavidas" del independentismo, que le está "haciendo el boca a boca" y que, si no fuese por él y porque "les necesita", "el independentismo se estaría diluyendo" y España se libraría de esos "nubarrones". Ha lamentado además que el presidente del Gobierno en funciones haya decidido no comparecer tras el último Consejo de Ministros del año, una decisión que, a su juicio, evidencia que "tiene mucho que ocultar" porque no quiere aceptar que el independentismo "le está echando un pulso". Muy crítica ha estado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que considera "una alta traición" a la Constitución la formación de un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de los independentistas. En Ciudadanos, Inés Arrimadas ha emplazado a los barones del PSOE para que frenen la "locura" y la "deriva" de los pactos para llegar a la Moncloa de Pedro Sánchez. Arrimadas ha alertado de que el PSOE "no puede esconder la cabeza mientras su candidato está vendiendo España a trozos", por lo que espera "una reacción patriótica" de los barones socialistas. También, uno de los teóricos socios del PSOE, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha señalado que el PSOE "está cumpliendo razonablemente bien" el acuerdo firmado para que su partido apoye la investidura, aunque ha vuelto a condicionarlo al resultado de la negociación con ERC. Según ha dicho Mazón, desde el PSOE le han garantizado que pueden "estar tranquilos" porque no va a haber ninguna concesión que vaya contra la Constitución ni contra la igualdad de los españoles. "Queremos que haya gobierno y vamos a apostar por que haya gobierno, pero no a cualquier precio", ha avisado