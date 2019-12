La Junta Electoral decidirá el día 3 sobre Junqueras y Torra

Cuando todas las miradas estaban pendientes de la Abogacía del Estado y del Tribunal Supremo, surge otra fecha. La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto estudiar en su reunión del viernes 3 de enero, los escritos que le presentaron el PP y Ciudadanos pidiendo que no se otorgue el acta de eurodiputado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por estar condenado por sentencia firme. Estando en prisión provisional y en pleno juicio del 'procés', Junqueras consiguió en mayo su escaño en las elecciones europeas, pero la JEC no pudo expedirle la credencial en junio porque el Supremo le negó el permiso para cumplir el trámite que exige la legislación española, que es jurar o prometer la Constitución ante la Junta. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la consulta que le había dirigido el Supremo ha cambiado las cosas porque la institución comunitaria entiende que el eurodiputado ya lo es desde que es elegido, sin que ningún trámite formal nacional pueda condicionar la obtención del escaño.

Antes de que decida el Tribunal Supremo

Mientras el Tribunal Supremo estudia cómo aplicar esa sentencia, tanto el PP como Ciudadanos se apresuraron a solicitar a la JEC el día 23 que no otorgue la credencial a Junqueras porque ya no es un preso esperando juicio, sino que es un condenado por sentencia firme a inhabilitación, según resolvió el Alto Tribunal en la sentencia del 'procés'. Tanto el PP como Ciudadanos entienden que esa condena de prisión y de inhabilitación dictada por el Supremo, que ya es firme, supone "una causa de ineligibilidad sobrevenida" para Junqueras que le impide ocupar un cargo público o parlamentario, por lo que no puede recibir la credencial de eurodiputado y así se debe comunicar al Parlamento Europeo. Ciudadanos se adelanta incluso a la decisión y pide a la JEC que haga correr la lista de la coalición Ahora Repúblicas por la que se presentó ERC junto a Bildu y BNG, entre otros partidos. Si fuera así, el escaño pasaría a Jordi Solé i Ferran, también de ERC, que fue el número cuatro de aquella candidatura. Como es habitual en estos casos, antes de tomar una decisión la Junta Electoral ha dado un plazo a los afectados, en este caso Esquerra y el propio Junqueras, para que presenten sus alegaciones sobre los escritos de PP y Ciudadanos.

¿Inhabilitación de Torra?

A la reunión del próximo día 3 también llegará el caso de Quim Torra, condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su desobediencia ante las resoluciones de la JEC que le exigían mantener la neutralidad en los periodos electorales y retirar propaganda independentistas como los lazos amarillos. El PP y Ciudadanos ya pidieron a la Junta Electoral de Barcelona que, en cumplimiento de esa sentencia, se quitara a Torra el escaño de diputado del Parlament, lo que conllevaría el abandono de la Presidencia de la Generalitat ya que el Estatut exige ser diputado como condición para el cargo. La Junta Electoral de Barcelona rechazó ambas peticiones, pero el PP y Cs ya anunciaron que recurrirían ante la JEC para volver a intentarlo, por lo que el tema se verá también el día 3 en el máximo órgano arbitral.