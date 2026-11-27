Alberto Núñez Feijóo ha elegido Sevilla para cerrar la campaña electoral de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. El candidato del Partido Popular ha apelado a una última movilización de sus votantes para convertir los pronósticos favorables de las encuestas en una mayoría parlamentaria que le permita llegar a La Moncloa. El objetivo es evitar que se repita lo ocurrido en 2023, cuando el PP ganó las elecciones, pero no consiguió reunir los apoyos necesarios para gobernar: "Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo vamos a ganar, sino a gobernar, las dos cosas", ha proclamado ante sus simpatizantes.

El líder popular ha compartido escenario con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mitin celebrado en la Isla de la Cartuja al que han asistido unas 9.000 personas, según cifras del propio PP. La elección de Sevilla no es casual: los populares aspiran a disputar al PSOE la primera posición en una provincia donde los socialistas han sido siempre la fuerza más votada en las elecciones generales. Feijóo ha reivindicado el precedente andaluz como ejemplo del cambio político que pretende trasladar al conjunto de España. "El cambio no era imposible. La gente en Andalucía dijo sí, queremos cambio. Andalucía cambió, Andalucía se levantó y vamos a hacer lo mismo en España", ha asegurado.

A por el voto joven con 'Anotop At'

La convocatoria electoral encontró a un Partido Popular que aseguraba estar preparado para afrontar los comicios. Feijóo arrancó la campaña con la firma de un contrato con España, con el que quiso trasladar una imagen de compromiso y responsabilidad ante los ciudadanos. "Me comprometo personalmente y por supuesto me comprometo a cumplir", afirmó entonces.

La gestión fue uno de los principales ejes de su discurso, especialmente después del accidente ferroviario de Urda, que situó el funcionamiento de los servicios públicos y las responsabilidades políticas en el centro del debate. El líder del PP aprovechó la tragedia para cuestionar el balance del Gobierno de Pedro Sánchez después de más de ocho años en La Moncloa. "Ocho años después la pregunta es inevitable, ¿para qué ha valido todo esto?", planteó durante la campaña.

Paralelamente, los populares reforzaron su presencia en las redes sociales con contenidos dirigidos a conectar con los votantes más jóvenes, utilizando el lema 'Anatop at' como uno de los elementos de su renovada estrategia digital.

"¿Quién le pagó las primarias?"

Uno de los momentos centrales de la campaña de Feijóo fue el cara a cara electoral con Pedro Sánchez. El candidato popular apostó por llevar la iniciativa y presionar al presidente con preguntas sobre los casos de presunta corrupción y la financiación de sus primarias en el PSOE. "Bueno... ¿no me contesta?", le reprochó durante uno de los intercambios. Tras el encuentro, Feijóo se mostró satisfecho con su actuación: "Me siento satisfecho, he disfrutado".

El debate a cuatro de este jueves dejó, sin embargo, uno de los compromisos políticos más relevantes del líder del PP. Feijóo aseguró que dimitirá, abandonará su escaño en el Congreso y renunciará al aforamiento si no consigue asumir la Presidencia del Gobierno después del 29N. Una promesa con la que ha vinculado directamente su continuidad política al resultado de estas elecciones.

Pese a las expectativas favorables de los últimos sondeos, el candidato popular ha insistido durante los últimos días en que no puede dar nada por conseguido: "Las ganas no votan, votan las personas. El cambio está cerca, ahora hay que culminarlo", ha advertido.

Sevilla, última parada antes de las urnas

El acto de cierre de campaña ha comenzado con la actuación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que ha interpretado la marcha procesional 'La Esperanza de María'. Juanma Moreno, encargado de intervenir antes que Feijóo, ha comparado a la formación musical con los Rolling Stones de la música de Semana Santa.

"No te quedes en casa y vota una opción honesta. Préstanos tu voto para volver a la honestidad"

En su discurso, el líder popular también ha dirigido un mensaje a quienes tradicionalmente han votado a partidos de izquierda, a los que ha pedido que consideren respaldar al PP en estas elecciones. "No te quedes en casa y vota una opción honesta. Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido, vuelve a un partido honesto y olvídate del sanchismo", ha afirmado.

Feijóo ha defendido que la decencia "no es de izquierdas o de derechas", sino "una exigencia" que debe situarse por encima de las diferencias ideológicas: "Vamos a cambiar y volver a levantar nuestra nación. Ese es el compromiso que asumimos hoy desde Sevilla para toda Andalucía y para toda España", ha concluido.

El Partido Popular llega así al final de una campaña marcada por las críticas a la gestión del Gobierno, la apuesta por la movilización y el intento de transformar su ventaja en buena parte de los sondeos en una mayoría suficiente para gobernar. Para Feijóo, el desafío del domingo no consiste únicamente en volver a ganar las elecciones, sino en conseguir lo que se le escapó en 2023: llegar a La Moncloa.