Santiago Abascal ha elegido la plaza de toros de Valencia para cerrar la campaña electoral de Vox de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. El candidato a la Presidencia del Gobierno ha apelado a una movilización masiva de sus votantes para conseguir una mayoría parlamentaria suficiente junto al Partido Popular y poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez. La formación afronta la cita con las urnas con la expectativa de lograr el mejor resultado de su historia, una posibilidad que contemplan algunos de los últimos sondeos, aunque su dirección teme que una elevada participación del electorado de izquierdas dificulte la formación de una mayoría alternativa.

"Aspiro a salir el domingo y decir a todos 'misión cumplida': se va (Pedro Sánchez)", ha proclamado Abascal ante unas 14.000 personas congregadas en la plaza de toros valenciana, según las cifras facilitadas por la organización. El líder de Vox ha advertido, sin embargo, de que "eso no está hecho" y ha insistido en que las encuestas favorables no garantizan ningún resultado. Durante su intervención ha pedido a sus simpatizantes que voten sin miedo, que le echen "ovarios" y "cojones" y que tengan el valor que, según ha defendido, merece España.

Prioridad nacional, desregulación y remigración

Vox ha organizado su campaña alrededor de una idea central: acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Abascal ha recorrido numerosos puntos de España por carretera, convirtiendo su propio vehículo en uno de los elementos más reconocibles de los contenidos difundidos por el partido en redes sociales.

La formación ha combinado dos formatos de actos: encuentros a pie de micrófono, con preguntas de los asistentes, y grandes mítines en recintos de mayor capacidad. En ambos escenarios ha mantenido una estrategia basada en tres conceptos que han vertebrado sus propuestas: prioridad nacional, desregulación y remigración. El partido ha defendido estas ideas como parte de un cambio político más profundo, mientras Abascal ha evitado centrar sus intervenciones en el Partido Popular, pese a que ambas formaciones podrían necesitar alcanzar acuerdos después de las elecciones para formar Gobierno.

La campaña también ha contado con el respaldo de dirigentes internacionales próximos a Vox. En el acto de apertura, celebrado en Madrid, participó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuya presencia sirvió para reforzar las referencias de Abascal a los movimientos políticos europeos con los que mantiene afinidad.

Marcando distancias con el PP

Uno de los objetivos de Vox durante estas semanas ha sido ampliar su base electoral más allá de sus votantes habituales. Abascal ha dirigido mensajes específicos a las mujeres y también ha tratado de atraer a ciudadanos en el espacio a su izquierda, defendiendo que en su proyecto "caben todos".

En algunos momentos de la campaña, el dirigente incluso ha pedido el voto para el PP a quienes no compartieran las propuestas de Vox pero quisieran un cambio de Gobierno. Sin embargo, durante la recta final ha marcado distancias frente al llamamiento al voto útil de los populares, reivindicando el crecimiento de su propia formación como una condición importante para impulsar el cambio político que propone.

La estrategia responde a un equilibrio: Vox aspira a aumentar su representación parlamentaria y, al mismo tiempo, necesita que la suma con el PP alcance los 176 diputados necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Congreso.

Plaza de toros de Valencia

El mitin de cierre ha estado marcado por una puesta en escena especialmente llamativa. Abascal ha accedido por la puerta grande de la plaza de toros, cuyas luces se han apagado mientras los asistentes iluminaban el recinto con las linternas de sus teléfonos móviles y agitaban banderas de España.

"Hoy millones de españoles quieren el cambio necesario profundo y tranquilo que España necesita"

De fondo ha sonado 'Prioridad nacional', la canción que ha acompañado al líder de Vox durante sus actos electorales y que se ha convertido en uno de los elementos identificativos de su campaña.

En su discurso, Abascal ha insistido en la necesidad de acudir a las urnas y ha comparado los votos con "banderillas", en una referencia al escenario taurino elegido para la despedida de campaña. También ha reivindicado el respaldo que, según su percepción, está recibiendo su formación: "Hoy millones de españoles quieren el cambio necesario profundo y tranquilo que España necesita".

El candidato ha reiterado que las encuestas no sustituyen a los votos y ha pedido a sus simpatizantes que no den por asegurado el resultado del domingo.

El objetivo: crecer y sumar con el PP

Vox llega al final de la campaña con la aspiración de superar sus mejores resultados electorales y aumentar su peso en el Congreso de los Diputados. Algunos sondeos publicados antes del cierre legal de las encuestas apuntaban a un crecimiento de la formación, aunque el reparto definitivo de escaños dependerá de la participación y de los resultados en cada circunscripción.

La dirección nacional también contempla el riesgo de que una mayor movilización del electorado progresista impida que PP y Vox alcancen juntos la mayoría necesaria para gobernar. Por ello, Abascal ha dedicado sus últimas intervenciones a insistir en la participación y a evitar que sus votantes den por hecho un cambio político.

El líder de Vox cierra así una campaña centrada en el rechazo al Gobierno de Sánchez, con una intensa presencia territorial y una apuesta por ampliar su electorado. El domingo se conocerá si esa estrategia se traduce en un aumento de su representación parlamentaria y qué papel podrá desempeñar su partido en la configuración del próximo Gobierno.