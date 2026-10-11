Gabriel Rufián repetirá como cabeza de lista de ERC al Congreso en las elecciones del 29-N

Gabriel Rufián volverá a encabezar la candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha anunciado este domingo que el actual portavoz parlamentario repetirá como número uno, una decisión que deberá formalizar la Ejecutiva Nacional del partido.

En un comunicado, ERC ha explicado que "la decisión se formalizará hoy en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido". La formación también ha señalado que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales".

La aprobación definitiva de las listas al Congreso y al Senado está prevista para el 20 de octubre, una vez concluyan los correspondientes procesos internos.

Las diferencias sobre las alianzas con la izquierda

La continuidad de Rufián se produce después de varias semanas de incertidumbre sobre quién lideraría la candidatura republicana. Aunque la dirección del partido ha defendido públicamente su continuidad, el portavoz ha insistido en la necesidad de construir alianzas con otras fuerzas progresistas en el conjunto de España, una estrategia que no comparte plenamente la cúpula de ERC.

El presidente de la formación, Oriol Junqueras, ya había expresado su respaldo al diputado esta semana. "Seguro que será candidato por Esquerra Republicana", afirmó, antes de definirlo como el "mejor candidato" de la formación.

Sin embargo, la relación entre Rufián y parte del grupo parlamentario republicano ha atravesado dificultades durante la actual legislatura. El debate sobre la estrategia electoral y las posibles alianzas ha alimentado las dudas sobre su continuidad, hasta el punto de que el portavoz había reclamado "un mínimo de condiciones" para volver a presentarse.

La posibilidad de que hubiera otros aspirantes también había ganado peso. Jordi Albert, portavoz adjunto de ERC en el Parlament y persona de confianza de Junqueras, había comenzado a recoger avales para optar a formar parte de la candidatura al Congreso.

Según el calendario interno de la formación, los aspirantes podían presentar el respaldo del 5 % de la militancia, unas 400 firmas, o contar con el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o de una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional. Si hubiera concurrido más de un candidato, se habría abierto un proceso de primarias con votaciones previstas para el 17 de octubre.

Rufián insiste en sumar a otras fuerzas

El portavoz de ERC ha defendido en los últimos meses que la izquierda debe coordinarse para afrontar las próximas elecciones generales. Tras conocerse que Albert había comenzado a reunir avales, Rufián expresó en la red social X su voluntad de volver a representar a los republicanos, pero acompañado de otras formaciones.

"Acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas", escribió, antes de añadir: "Esto solos no se gana".

En el mismo mensaje, el diputado señaló: "Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene".

La posibilidad de que Rufián se incorporase a una candidatura más amplia también había sido planteada desde Frente Amplio, que negocia en paralelo un acuerdo con Podemos. Entre quienes le han abierto esa puerta figuran la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el portavoz de Comuns y alcaldable en la capital catalana, Gerardo Pisarello.