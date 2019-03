Floriano: "Bárcenas está traicionando y engañando a todo el mundo"

El vicesecretario general de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha afirmado que al PP "le preocupa cero" lo que haga el extesorero del PP Luis Bárcenas, y ha acusado al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "connivencia" con un "presunto delincuente" por pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Floriano ha asegurado que el PP "ha hecho las cosas bien" y no va a ceder a ningún intento de "chantaje público o privado" realizado por parte de un "presunto delincuente", en alusión a Bárcenas.



Así lo ha indicado Floriano, en declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras la publicación por el diario 'El Mundo' de varios mensajes de texto telefónicos supuestamente intercambiados entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2011 y 2013.



El dirigente 'popular' ha explicado que esos mensajes son "la prueba material" de un intento de "chantaje privado" de Bárcenas al presidente del Gobierno para tratar de "desviar la atención" de la opinión pública sobre su posible responsabilidad penal y "ocultar el origen de su dinero".



Además, ha argumentado que ese intento de chantaje "privado" no ha funcionado, siendo muestra de ello que el extesorero se encuentra "en prisión".



Por ello considera que Bárcenas ha intentado hacer el chantaje "a la luz pública", pero ha subrayado que el PP "no va a ceder nunca a ningún chantaje, coacción o presión", ya que no tiene "absolutamente nada que ocultar".



Asimismo, Floriano ha tachado de "lamentable" que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, "en su desesperación", intente "salir de sus cenizas" y se dedique a "pedir dimisiones en connivencia con un presunto delincuente".