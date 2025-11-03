El PP exige la dimisión de Torres mientras el PSOE cree que el informe UCO desmonta "las mentiras de la derecha"

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha provocado reacciones en el Gobierno y también entre los partidos de la oposición. En él se señala que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

El Gobierno de Pedro Sánchez cree que tras el último informe de la UCO sobre la compraventa de mascarillas por parte del ejecutivo de Canarias "quedan desmontadas las mentiras de la derecha y la ultraderecha" y las denuncias "falsas" del empresario Víctor de Aldama contra el ministro.

Según fuentes del equipo de Torres "queda demostrada la falsedad de las graves acusaciones hacia Torres", "desacreditadas las difamaciones interesadas" y se pone de manifiesto que el juez "no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama".

También destacan que en la compraventa de las mascarillas durante la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno de las Islas Canarias no hubo "mordidas, ni peticiones de comisiones, ni mujeres explotadas sexualmente, ni encuentros en chalés o pisos". Además, exigen disculpas públicas a quienes "han dado pábulo y han sido altavoz de todas esas infamias".

El PP exige la dimisión de Torres

El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EFE, deja constancia de que Koldo García y Ángel Víctor Torres se intercambiaron mensajes durante el verano de 2020 y tuvieron un encuentro el 15 de julio.

Desde el Partido Popular exigen la dimisión del ministro Torres tras conocer los detalles del nuevo informe de la UCO que consideran que señala que el entonces presidente de Canarias intervino en el cobro de pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama. "La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama. Lo único seguro es que no tiene el nivel de decencia mínimo para ser ministro del Gobierno de España y debe caer de inmediato", señala el comunicado de Génova.

"Torres no puede ser a la vez ministro de España por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta. Su continuidad en el Gobierno de España es imposible después de la revelaciones efectuadas hoy por la Guardia Civil y que están en poder de la Audiencia Nacional", ha manifestado el PP. Según el PP, su cese debe ser inmediato si Torres no presenta su dimisión.

