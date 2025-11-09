Japón emite una alerta de tsunami tras sufrir un terremoto de 6,7 grados de magnitud

Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud ha sacudido el noreste de Japón. Así lo ha informado la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La alerta ha desatado un aviso de tsunami para la prefectura de Iwate.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local. En esa prefectura y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

El nivel de alerta de tsunami es el más bajo, y se prevén olas de hasta un metro de altura.

"Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami podría ser mayor de lo esperado", dijo en su cuenta de X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de añadir que "también existe la posibilidad de réplicas".

"Continúen atentos a fuertes temblores", añadió.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

