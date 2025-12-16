Feijóo y Abascal vuelven hoy a pedir el voto en Extremadura y Sánchez cerrará la campaña con su candidato

A cinco días de que las urnas se abran en Extremadura, los partidos políticos redoblan sus esfuerzos. Por un lado, están las agendas de los candidatos, centrados en poner sobre la mesa promesas electorales con las que pedir el voto, y por otro las de los líderes de sus partidos. Hoy se encuentran en la región el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Por parte del PSOE será el portavoz en el Congreso, Patxi López, quien acuda esta tarde a la región.

La candidata popular, María Guardiola, ha tenido hoy consejo de Gobierno. En su lugar, el presidente de su partido ha viajado hasta Badajoz, para recorrer las instalaciones de una empresa carbonera en Zahínos y después intervenir en una comida mitin en Jerez de los Caballeros.

Desde Zahínos, Feijóo ha apelado a la movilización, asegura que el próximo domingo "no es un domingo más" sino una "oportunidad histórica". Según Feijóo, Extremadura "se juega un futuro, elige entre avanzar o bloquearse".

Las elecciones extremeñas abren el ciclo electoral y Feijóo no lo ha eludido. Asegura el presidente del PP que pueden "tener un efecto dominó" y ha pedido que Extremadura sea "el primer paso de este cambio político que los ciudadanos están deseando".

Además, ha aprovechado para arremeter contra el gobierno por los últimos casos de abusos sexuales denunciados en el PSOE y por las novedades en torno a las investigaciones judiciales. Asegura Feijóo que el gobierno actual es “el peor” de la historia, con un presidente "cuyo entorno está rodeado de policía, guardia civil y sumarios".

Gallardo centra su jornada en políticas de educación

Tras prometer ayer que si llega a ser presidente abaratará la vivienda y facilitará el acceso de los jóvenes, hoy el candidato socialista ha centrado su jornada en el ámbito educativo. Miguel Ángel Gallardo ha prometido recuperar los comedores escolares y las aulas infantiles, conseguir una equiparación salarial, introducir robótica e inteligencia artificial en las aulas y aumentar las de inclusión educativa.

Ha cargado, además, contra Guardiola, a la que acusa haber "quebrado" la educación y de haber dejado "a muchas familias sin posibilidad de conciliación". Según Gallardo, la candidata del PP "no tiene proyecto político" y le recrimina que no vaya a acudir al próximo debate electoral.

Abascal habla por su candidato

Por parte de Vox ha sido una vez más Santiago Abascal quien ha acaparado todos los focos. Desde Las Hurdes, Abascal no ha querido valorar los últimos sondeos, que le dan una subida, pero ha asegurado que en todas las zonas está notando un gran "interés por el mensaje de Vox".

Abascal también ha aprovechado para criticar al gobierno. Asegura que Sánchez ayer durante su balance del año solo propagó "mentiras" y que espera que, tras sus vacaciones, "tenga un juicio justo y vacaciones en Soto del Real".

La candidata de Podemos apuesta por fortalecer el cooperativismo extremeño

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha dedicado su mañana a visitar una cooperativa de ovino en Villanueva de la Serena, Badajoz, donde ha prometido reforzar el cooperativismo. Según de Miguel, representan "la única fuerza política que apuesta por el cooperativismo".

