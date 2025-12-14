Elecciones Extremadura 2025: ¿Hasta cuándo puedo votar por correo?

El próximo 21 de diciembre de 2025 se celebran las elecciones a la Asamblea de Extremadura y muchos ciudadanos ya están preparando su voto por correo. Esta modalidad resulta esencial para quienes no puedan acudir presencialmente a su colegio electoral o se encuentren fuera del país durante la jornada electoral.

Los electores residentes en España que hayan deseado ejercer el voto por correo han tenido de plazo para solicitarlo hasta el 11 de diciembre de 2025. Una vez aceptada la solicitud por la Oficina del Censo Electoral, el votante habrá recibido en su domicilio toda la documentación necesaria. A partir de ese momento, deberá enviar el sobre con su voto antes del 17 de diciembre, en cualquier oficina postal durante su horario habitual.

Para garantizar la validez del voto, Correos recomienda que el envío lo realice personalmente el elector. Sin embargo, puede autorizar a otra persona mediante un modelo oficial de autorización.

Plazos para quienes residen en el extranjero

Los españoles residentes permanentemente fuera del país (voto CERA) no necesitan solicitar el voto: la Oficina del Censo Electoral remite automáticamente la documentación a su dirección registrada entre el 15 y el 21 de noviembre de 2025. Después, del 26 al 30 de noviembre se les habrán enviado las papeleta. Si ha habido impugnaciones el plazo se amplió hasta el 6 de diciembre.

Estos electores podrán enviar su voto por correo certificado hasta el 16 de diciembre o depositarlo presencialmente entre el 13 y el 18 de diciembre en los consulados o sedes designadas.

En cambio, los españoles que se encuentren temporalmente fuera del país (voto ERTA) deberán inscribirse como no residentes y solicitar su documentación antes del 22 de noviembre. El voto deberá enviarse por correo postal certificado no más tarde del 17 de diciembre de 2025.

La documentación electoral incluye sobres de votación, certificados del censo y una hoja informativa. Además, las papeletas oficiales pueden descargarse hasta el 18 de diciembre en la web del INE (www.ine.es).

Cumplir estos plazos es fundamental para que el voto llegue a tiempo y sea contabilizado en las Elecciones Extremadura 2025.

