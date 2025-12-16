Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Todos los candidatos de las elecciones de Extremadura 2025

Las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025 se decidirán entre 4 candidatos: María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Arturo Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). Estas son sus trayectorias políticas y profesionales.

Belén Montero
Extremadura se juega el próximo 21 de diciembre su futuro en las urnas. Son cuatro los candidatos a presidir la Junta de Extremadura: María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Arturo Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). Cuatro nombres que llegan a la cita electoral con trayectorias consolidadas y visiones distintas para el futuro de esta comunidad autónoma.

María Guardiola (PP)

María Guardiola Martín, presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el Partido Popular, ha sido una figura clave en la renovación del partido en Extremadura.

Nacida en Cáceres en 1978, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. Funcionaria de carrera, formó parte del gobierno autonómico de José Antonio Monago entre 2012 y 2015 y fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres. En 2022 asumió el liderazgo del PP regional tras ser la única candidata a las primarias y se convirtió, en 2023, en la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura. Su gestión ha estado marcada por la alianza con Vox y por una agenda orientada al crecimiento económico y la simplificación administrativa.

Miguel Ángel Gallardo (PSOE)

Por el Partido Socialista, Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, 1974) busca recuperar el poder autonómico tras perderlo en 2023 por el pacto entre PP y Vox. Diplomado en Educación Social, ha vinculado su vida política al PSOE desde su juventud. Fue alcalde de Villanueva de la Serena durante más de dos décadas, liderando proyectos municipales de impacto regional como el plan de movilidad sostenible MOVEM o la expansión de servicios en zonas rurales. También presidió la Diputación de Badajoz entre 2015 y 2025 y asumió la secretaría general del PSOE de Extremadura en 2024.

Su candidatura llega marcada por el 'caso David Sánchez', la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gallardo se sentará en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias vinculados a la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz que, según la acusación, se habría diseñado a la medida de David Sánchez. A pesar de esta situación, Miguel Ángel Gallardo mantiene el apoyo de su partido como referente del municipalismo socialista.

Óscar Arturo Fernández Calle (Vox)

Óscar Arturo Fernández Calle, nacido en Cáceres en 1976, es enfermero y empresario con experiencia en el sector farmacéutico y hostelero. Presidente provincial de Vox en Cáceres desde 2019, ha construido su carrera entre la gestión empresarial y la política regional, defendiendo una agenda centrada en la reducción del gasto público y la defensa del sector primario.

Irene de Miguel Pérez (Unidas por Extremadura)

Irene de Miguel Pérez busca consolidar el espacio progresista alternativo. Ingeniera agrónoma formada en la Universidad Politécnica de Madrid, se afincó en la comarca de Las Villuercas, donde desarrolló proyectos de agricultura sostenible antes de dar el salto a la política con Podemos en 2015. Fue la primera mujer en representar a su coalición por ambas provincias y ha hecho de la memoria histórica, la igualdad y la justicia social los ejes de su discurso.

