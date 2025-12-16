Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Peinado insiste en investigar la vía Air Europa y pide un nuevo informe a la UCO

El juez Juan Carlos Peinado encarga a la UCO indagar si hay "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado encarga a la UCO indagar si hay "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado encarga a la UCO indagar si hay "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez | EUROPAPRESS

Pedro Callejas
Publicado:

A pesar de que, hasta en dos ocasiones, la Audiencia Provincial de Madrid ha prohibido al juez Juan Carlos Peinado investigar las posibles conexiones de Begoña Gómez y Air Europa, el magistrado ha emitido una nueva providencia en la que solicita a la UCO un nuevo informe al respecto.

En ese escrito, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el juez Peinado pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que "informe si con base en los antecedentes de que disponen han aparecido hechos nuevos respecto del rescate de Air Europa". Si la UCO determina que hay nuevos datos que conecten Air Europa con Begoña Gómez, el magistrado podría sortear la prohibición de la Audiencia Provincial, que sí estableció que "solo la aparición de datos objetivos podría legitimar una investigación en ese sentido".

Esta nueva petición ha sido motivada por un nuevo escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el de Peinado. Lo firma el abogado Eduardo Martín-Duarte, en el que solicita también personarse como acusación popular. Precisamente otra de las solicitudes que realiza el abogado es ese nuevo informe de la UCO que ahora pide el magistrado.

El letrado cita varias informaciones periodísticas, entre ellas las entrevistas que concedieron antes de entrar en prisión el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, en las que sugerían que la mujer del presidente del Gobierno pudo mediar en el rescate. En una entrevista al diario El Mundo, Ábalos afirmó que "claro que Javier Hidalgo habló con ella", en referencia al entonces CEO de la aerolínea, que buscaba que el Gobierno aprobase el rescate.

Esos posibles contactos con Begoña Gómez llevan al autor del escrito a afirmar que "su presunta intervención se ha de suponer retribuida o compensada de una manera u otra". En el documento se citan supuestas cuentas bancarias de la mujer de Sánchez en República Dominicana y Turquía. Martín-Duarte ha presentado anteriormente otros escritos a la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo, con diversas acusaciones contra el PSOE, que hasta el momento han sido rechazadas.

