El Gobierno aprueba 100 millones para atender a los menores migrantes

El Consejo de Ministros aprueba una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros para la atención a menores migrantes no acompañados. El ejecutivo regional asegura que llegan "mal y tarde".

Gracia López
Publicado:

El Consejo de Ministros aprueba este martes una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros para la atención a menores migrantes no acompañados. Lo ha hecho vía Real Decreto para conceder una subvención directa que está sujeta a controles porque el Gobierno central exige a Canarias que remita una memoria técnica e informes de intervención que justifiquen donde se destinan esos fondos.

Además el Gobierno de Canarias tendrá que remitir una evaluación especifica sobre igualdad efectiva entre niños y niñas, con acciones concretas sobre las barreras sociales producidas por las desigualdades detectadas por edad y género.

Esta nueva concesión directa se suma a los 40 millones ya transferidos y que, para Canarias, suponen el 90% del gasto que ha supuesto este año la atención a menores migrantes cuantificado en 155 millones de euros.

Según el presidente canario, Fernando Clavijo, se cumple así con el compromiso adquirido por Pedro Sánchez este verano de, al menos aportar 100 de los 192 millones que Canarias ha empleado de fondos propios para atender a menores migrantes no acompañados

Sin embargo para el ejecutivo canario, esta nueva inyección económica "llega mal y tarde" según ha declarado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello que ha asegurado al conocer la noticia que este dinero tenía que haber llegado hace muchos meses y que Canarias ha adelantado en lo que va de año 190 millones de euros con fondos propios.

