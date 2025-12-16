Feijóo y Ayuso cargan contra los casos de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez: "Han completado el catálogo entero"

No hay tregua ni en Navidad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzaron un duro ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso y Feijóo fueron los dos protagonistas de la noche con un discursos plagado de dardos.

"Se le está haciendo muy largo el año a Sánchez", decía el líder del PP en referencia al balance político del año que hizo el presidente Sánchez horas antes. "Delincan ustedes más despacio que es imposible seguirles", añadía con cierta ironía. "Se necesita un mapa, una cantimplora y el código penal entero para saber exactamente qué delito han cometido", añade.

Feijóo también hizo mención a los casos de acosos sexual dentro del PSOE y asegura que el presidente de España ha protegido más "a sus babosos" que a las mujeres y advierte que va a seguir denunciando "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo" del Partido Socialista.

El líder del PP también pide al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que aclare si dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra para "borrar pruebas" antes de su detención. "Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro, pero es que hoy hemos visto publicado que también daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas. Y es necesario conocer si esto es verdad", ha afirmado.

Además, asegura que cuando llegue a la presidencia realizará una "auditoría completa" de lo que "ha saqueado" el Ejecutivo: "Vamos a hacer una auditoría de arriba abajo y sin excepciones, hasta el último rincón y hasta el último euro". Y propone "devolver el dinero a la gente" y obligar a que los corruptos "devuelvan lo robado".

Ayuso: "Es el momento de quemarse"

A la cena también ha asistido otra protagonista: Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha tenido buenas palabras para ella: "Es una mujer que enfrenta a los machistas, planta cara, es una mujer que enfrenta a los que mienten, una mujer que no tiene miedo".

La presidenta madrileña cree que los 'populares' no pueden ser "tibios", sino que deben hacer una política "apasionada" y anima al partido a "lanzarse a la piscina" y "decir las cosas como son". "Es el momento de quemarse", decía Ayuso.

Díaz Ayuso ha cargado contra el "proyecto totalitario" del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha expresado su preocupación por la "herencia" que recibirá el PP, y ha hecho hincapié en la necesidad de que el partido gobierne en solitario. "Cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajear, es imposible".

En un guiño al 'cinturón rojo' de Madrid, donde se ha celebrado la cena, Díaz Ayuso ha criticado que haya quienes "tomen el pelo" a la "gente currante" y les hagan "perder el tiempo con discursos vacíos, de populacho".

A la cita han acudido 1.040 invitados, entre ellos, Alfonso Serrano, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y del portavoz municipal y líder del PP de Alcorcón, Roberto Marín, entre otros.

