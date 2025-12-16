Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

UCO

Interior nombra al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

Ocupará la jefatura de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sustituyendo a Rafael Yuste, recientemente ascendido a general.

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Gonz&aacute;lez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el ministro del Interior, Fernando Grande-MarlaskaEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El Ministerio del Interior ha nombrado a Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).

El coronel pasará a ocupar el puesto de la jefatura de la UCO sustituyendo a Rafael Yuste, que fue ascendido recientemente a general.

Además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno y trabajar en la seguridad de la Casa Real, Pedro Merino Castro ya pasó tanto por la UCO como por la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La unidad que liderará Merino Castro es la encargada de investigar los casos de corrupción del caso Koldo, así como los que afectan al hermano y a la mujer de Pedro Sánchez y a la exmilitante socialista detenida recientemente Leire Díez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Feijóo y Ayuso cargan contra los casos de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez: "Han completado el catálogo entero"

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo

Publicidad

España

Peinado encarga a la UCO indagar si hay "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez

Peinado insiste en investigar la vía Air Europa y pide un nuevo informe a la UCO

De izquierda a derecha: Mónica García, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Pablo Bustinduy

Sumar pide una cumbre urgente al PSOE para acordar cambios ante la "parálisis" del Gobierno

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Interior nombra al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Gobierno aprueba 100 millones para atender a los menores migrantes
Migración

El Gobierno aprueba 100 millones para atender a los menores migrantes

José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004
¿Cómo está Zapatero?

Fuentes cercanas a Zapatero desmienten gestiones con el entorno de Plus Ultra y relaciones con Ábalos y Koldo

Pilar Alegría
Elecciones Aragón

Pilar Alegría deja el Gobierno para presentarse a las elecciones de Aragón: "Vuelvo a mi casa"

La portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes se despide de su cartera para afrontar los futuros comicios como candidata del PSOE el próximo 8 de febrero.

Pedro Sánchez y algunos de sus socios de Gobierno
Gobierno

La negativa de Sánchez a realizar cambios importantes agrava la crisis entre el Gobierno y sus socios

Tras la ruptura total de Junts, los casos de corrupción y acoso en el Ejecutivo llevan a Sumar a exigir una remodelación radical de ministros. Sánchez se abre a escuchar a sus socios, pero descarta cambios sustanciales.

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo insta a Zapatero aclarar si dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra "para borrar pruebas"

Candidatos de las elecciones de Extremadura 2025

Todos los candidatos de las elecciones de Extremadura 2025

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo

Feijóo y Ayuso cargan contra los casos de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez: "Han completado el catálogo entero"

Publicidad