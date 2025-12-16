Interior nombra al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior ha nombrado a Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).

El coronel pasará a ocupar el puesto de la jefatura de la UCO sustituyendo a Rafael Yuste, que fue ascendido recientemente a general.

Además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno y trabajar en la seguridad de la Casa Real, Pedro Merino Castro ya pasó tanto por la UCO como por la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La unidad que liderará Merino Castro es la encargada de investigar los casos de corrupción del caso Koldo, así como los que afectan al hermano y a la mujer de Pedro Sánchez y a la exmilitante socialista detenida recientemente Leire Díez.