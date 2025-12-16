Trump asegura que el cineasta Rob Reiner murió por la "furiosa obsesión" que tenía en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha hecho eco de la noticia que ha estremecido a su país. Se trata del presunto asesinato de Rob Reiner y su esposa. Trump ha arremetido contra el director de cine asesinado en su domicilio de Los Ángeles y le ha acusado de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

Tal y como escribió en su plataforma Truth Social, "anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood". Precisamente, esas palabras eran el inicio de un mensaje que continuaba calificando a Reiner como "una estrella de la comedia, que alguna vez fue muy talentoso, pero que ahora estaba atormentado y en crisis".

El mandatario estadounidense atribuyó el crimen a la "ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción como una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump".

Según Trump, el director de cine Rob Reiner ha sido conocido por "haber llevado a la gente a la locura debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump". Asegura que Reiner contaba con "una paranoia evidente", la cual "alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza".

Reiner había criticado en una reciente entrevista todos los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación. Incluso comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo y aseguró que esa era "es casi ingenua en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento".

El hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso de la muerte de sus padres

La muerte de Rob Reiner y de su esposa, Michele Reiner, ha activado una investigación policial en Los Ángeles. La pareja fue encontrada sin vida en su residencia de Brentwood. Los dos cuerpos presentaban heridas de arma blanca, tal y como detallaron en las últimas horas.

Por estos hechos, la Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick Reiner, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de cuatro millones de dólares.

El hallazgo de los cuerpos se produjo tras una llamada de asistencia médica recibida por el servicio de emergencias en torno a las 3:30 horas de la madrugada del domingo 14 de diciembre. Al domicilio acudieron miembros de Los Angeles Fire Department, que localizaron los cuerpos en el interior de la vivienda.

En un primer momento, el diario Los Angeles Times detalló que "la policía estaba interrogando a varios miembros de la familia" y, a partir de ahí, la revista People apuntó a Nick Reiner como presunto responsable de la muerte de sus padres.

Además, esa revista añadió que los cuerpos fueron encontrados por otra de las hijas del matrimonio. En el centro del relato siempre aparece Nick Reiner, por la información previa sobre su vida que ya había sido divulgada en entrevistas.

En una conversación con People en 2016, él mismo abordó el consumo de drogas y explicó que "entró y salió de rehabilitación" desde los 15 años y que, con el avance de la adicción, se distanció de su entorno.

