La jueza de la DANA acuerda un careo entre Pradas y el ex jefe de gabinete de Mazón por el intercambio de mensajes de ese día

La magistrada considera necesario confrontar directamente ambas versiones para aclarar las "contradicciones" detectadas para el desarrollo de la investigación.

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salom&eacute; Pradas durante su comparecencia en la comisi&oacute;n del Congreso sobre la dana/ EFE/ Javier Liz&oacute;n

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la danaEFE/ Javier Lizón

Mara Fernández
Publicado:

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha acordado la celebración de un careo entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a petición de una causa popular y particular. La magistrada considera necesario confrontar directamente ambas versiones para aclarar las "contradicciones" detectadas en diferentes cuestiones para el desarrollo de la investigación.

Tras recibir una solicitud este martes de Acció Cultural del País Valencià, la jueza ha emitido un auto exponiendo los motivos que "exigen la celebración" del careo entre ambos ex cargos, que aún sigue sin fecha. Además, la magistrada de Catarroja exponía que aclarar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados en el proceso, se debe efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, "en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación".

Careo entre Pradas y Cuenca para esclarecer contradicciones

En el auto notificado, la jueza responde a la necesidad de verificar discrepancias entre las declaraciones de Pradas y Cuenca. Por un lado, la representación de la exconsellera presentó un acta notarial con mensajes de WhatsApp que, según ella, muestran su versión de los hechos. Y por otro lado, Cuenca sostuvo en su segunda declaración que esos mensajes estaban "descontextualizados" y los interpretó de otra manera. A estas pruebas se suman las acusaciones de Pradas sobre si debía molestar o no a Mazón, durante la tarde del 29 de octubre de 2024.

La magistrada recalca que a la versión de la investigada ha fluctuado en distintos ámbitos: desde la declaración judicial limitada a preguntas de su letrado, hasta intervenciones públicas sin asistencia legal y comparecencias en comisiones de investigación en las que inicialmente se acogió a su derecho de no declarar.

Según el auto, la relevancia de estos extremos se basa en la necesidad de esclarecer la deliberación y decisiones adoptadas en la reunión del Cecopi durante el temporal, un proceso en el que Mazón, como president, tenía funciones directivas y de coordinación. La resolución será notificada a las partes y al Ministerio Fiscal, y contra ella se puede presentar recurso de reforma en tres días o apelación en cinco.

