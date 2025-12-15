Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Comisión DANA

Pradas rompe a llorar al entregarle Rufián un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir el día de la DANA

La exconsellera de emergencias se ha acogido a su derecho a no declarar y el momento de mayor tensión ha llegado con el turno de preguntas de Rufián. "Le falta corazón en el momento en que falta al respeto a esta comisión de investigación, no nos responde e incluso ni nos mira a la cara".

Salomé Pradas y Gabrial Rufián, en la comisión de la DANA

Pradas rompe a llorar al entregarle Rufián un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir el día de la DANA | Antena 3 Noticias

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Salomé Pradas estaba citada este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA que se celebra en el Congreso de los Diputados. La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana se ha acogido a su derecho a no declarar.

Motivo por el que ha recibido numerosas críticas por parte de los distintos representantes políticos, que la reprochaban haber hablado en un programa de televisión, pero callar en la comisión.

Pero sin duda, el momento de mayor tensión de la sesión ha coincidido con el turno de preguntas de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha entregado a Pradas un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir el día de la DANA: "A ver si se le enternece un poco el corazón".

Rufián ha explicado que llevaba con ese trozo de cuerda en el bolsillo desde que compareciera Carlos Mazón en esa misma comisión, ya que se le olvidó dárselo al expresident y llevaba desde ese día "con esa carga de conciencia". El diputado de ERC ha asegurado que fueron los familiares de las víctimas quienes le pidieron que se lo diera a Mazón.

"Esta es una cuerda que cogía una niña china que, por culpa de que la alerta estaba mal redactada, su familia se quedó en el bar que regentaban, y esta cuerda era lo que le impedía que el agua le arrastrara. A mí se me olvidó darle a su exjefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón esto", ha dicho Rufián, quien ha asegurado que "el gran pecado" de Pradas fue esperar que el "máximo responsable de su gobierno hubiera estado donde tenía que estar".

Pradas rompe a llorar

En ese momento, Rufián entregaba el trozo de cuerda a una Salomé Pradas que rompía a llorar. La tensión en la sala seguía creciendo. Especialmente, cuando Rufián volvía a su sitio y escuchaba a los diputados del PP decir que esto era "humillante".

"¿Saben qué es humillante? Que ustedes lleguen aquí e intenten vender dos motos, la primera es que no tenían responsabilidad y la segunda es que defienden a las víctimas. La humillación es que esta persona se siente aquí y ni nos mire a la cara y no diga nada, cuando en un programa en 'primer time' contó su verdad", ha contestado Rufián.

"Le pido incluso que me mienta"

"Yo le pido incluso que me mienta, lo que no podemos hacer es aguantar que esta persona se siente aquí y nos diga que no, que la culpa es del Gobierno de España porque un abogado le dice que se calle", ha reprochado el diputado de ERC.

"Se va a comer un marrón que no le toca"

Rufián ha animado a Salomé Pradas a hablar, avisando que se lo contrario "se va a comer un marrón que no le toca". El diputado de ERC ha definido la estrategia del silencio de la exconsellera como "absurdo".

"Lleva un año aguantando y viendo cómo sus compañeros, sus jefes, el jefe de Gabinete de Mazón miente y sabe perfectamente que este marrón se lo va a comer usted si sigue con esta actitud", ha dicho Rufián.

"Algunos de ustedes no estaban preparados para lo que venía, es comprensible. Muchísima gente lo que no entiende es que muchos de ustedes estaban en esa sala esperando a un tipo que se estaba tomando copas sabiendo perfectamente que la gente moría", ha continuado.

Asegura que Pradas "tiene muchas cosas a las que agarrarse para salir relativamente indemne al ser la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles había ahí", repitiendo a la exconsellera que ha elegido un "mal camino".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez, "cargado de energía" para continuar la legislatura frente al "acoso, las mentiras y el fango"

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Publicidad

España

Cuca Gamarra

El PP acusa a Sánchez de dar un "mitin" en Moncloa: "El balance se puede resumir en corrupción, parálisis y retroceso"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón

Azcón adelanta las elecciones autonómicas en Aragón al 8 de febrero tras el bloqueo de los presupuestos

Vicente Fernández saliendo del juzgado

La Audiencia Nacional investiga si Díez, Fernández y Alonso se repartieron mordidas por valor de 700.000 euros por mediar en cinco contratos de la SEPI

Imagen del líder de ERC, Oriol Junqueras.
Socios Gobierno

Aumenta la presión de los socios a Sánchez: ERC pide una reunión y Sumar exige un cambio de Gobierno

Cuándo son las próximas elecciones en España
Elecciones

Cuándo son las próximas elecciones en España

Salomé Pradas y Gabrial Rufián, en la comisión de la DANA
Comisión DANA

Pradas rompe a llorar al entregarle Rufián un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir el día de la DANA

La exconsellera de emergencias se ha acogido a su derecho a no declarar y el momento de mayor tensión ha llegado con el turno de preguntas de Rufián. "Le falta corazón en el momento en que falta al respeto a esta comisión de investigación, no nos responde e incluso ni nos mira a la cara".

Pedro Sánchez
TRANSPORTE

Pedro Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros para viajar por toda España

El presidente anuncia la puesta en marcha de bono de transporte único que cuestas 60 euros al mes y permitirá viajar por todo el país.

Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "

Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "Pido disculpas por no haber podido hacer más; lo llevaré toda mi vida conmigo"

Pedro Sánchez es aplastado por Papa Noel, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Pedro Sánchez es 'aplastado' por Papá Noel, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Santos Cerdán

Santos Cerdán acude por segunda vez a firmar al juzgado de Tafalla: "No sé nada, dejadme pasar"

Publicidad