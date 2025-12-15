Pradas rompe a llorar al entregarle Rufián un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir el día de la DANA

Salomé Pradas estaba citada este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA que se celebra en el Congreso de los Diputados. La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana se ha acogido a su derecho a no declarar.

Motivo por el que ha recibido numerosas críticas por parte de los distintos representantes políticos, que la reprochaban haber hablado en un programa de televisión, pero callar en la comisión.

Pero sin duda, el momento de mayor tensión de la sesión ha coincidido con el turno de preguntas de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha entregado a Pradas un trozo de cuerda al que se agarró una niña antes de morir el día de la DANA: "A ver si se le enternece un poco el corazón".

Rufián ha explicado que llevaba con ese trozo de cuerda en el bolsillo desde que compareciera Carlos Mazón en esa misma comisión, ya que se le olvidó dárselo al expresident y llevaba desde ese día "con esa carga de conciencia". El diputado de ERC ha asegurado que fueron los familiares de las víctimas quienes le pidieron que se lo diera a Mazón.

"Esta es una cuerda que cogía una niña china que, por culpa de que la alerta estaba mal redactada, su familia se quedó en el bar que regentaban, y esta cuerda era lo que le impedía que el agua le arrastrara. A mí se me olvidó darle a su exjefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón esto", ha dicho Rufián, quien ha asegurado que "el gran pecado" de Pradas fue esperar que el "máximo responsable de su gobierno hubiera estado donde tenía que estar".

Pradas rompe a llorar

En ese momento, Rufián entregaba el trozo de cuerda a una Salomé Pradas que rompía a llorar. La tensión en la sala seguía creciendo. Especialmente, cuando Rufián volvía a su sitio y escuchaba a los diputados del PP decir que esto era "humillante".

"¿Saben qué es humillante? Que ustedes lleguen aquí e intenten vender dos motos, la primera es que no tenían responsabilidad y la segunda es que defienden a las víctimas. La humillación es que esta persona se siente aquí y ni nos mire a la cara y no diga nada, cuando en un programa en 'primer time' contó su verdad", ha contestado Rufián.

"Le pido incluso que me mienta"

"Yo le pido incluso que me mienta, lo que no podemos hacer es aguantar que esta persona se siente aquí y nos diga que no, que la culpa es del Gobierno de España porque un abogado le dice que se calle", ha reprochado el diputado de ERC.

"Se va a comer un marrón que no le toca"

Rufián ha animado a Salomé Pradas a hablar, avisando que se lo contrario "se va a comer un marrón que no le toca". El diputado de ERC ha definido la estrategia del silencio de la exconsellera como "absurdo".

"Lleva un año aguantando y viendo cómo sus compañeros, sus jefes, el jefe de Gabinete de Mazón miente y sabe perfectamente que este marrón se lo va a comer usted si sigue con esta actitud", ha dicho Rufián.

"Algunos de ustedes no estaban preparados para lo que venía, es comprensible. Muchísima gente lo que no entiende es que muchos de ustedes estaban en esa sala esperando a un tipo que se estaba tomando copas sabiendo perfectamente que la gente moría", ha continuado.

Asegura que Pradas "tiene muchas cosas a las que agarrarse para salir relativamente indemne al ser la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles había ahí", repitiendo a la exconsellera que ha elegido un "mal camino".