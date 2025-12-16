Guadalajara - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Copa del Rey, en directo

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, arranca su andadura en el torneo copero visitando el estadio Pedro Escartín para medirse al Club Deportivo Guadalajara en la ronda de dieciseisavos de final. Los de Hansi Flick se estrenan en el torneo del k.o. ante un equipo que ya ha eliminado a AD Ceuta (1-0) y CP Cacereño (2-1) en las dos primeras rondas de la Copa del Rey y que busca dar la gran campanada ante el vigente campeón. El estadio Pedro Escartín, escenario el choque de este martes, albergará a 8.500 espectadores tras la instalación de gradas supletorias.

El equipo azulgrana llega lanzado al duelo ante el Guadalajara tras encadenar siete triunfos consecutivos en LaLiga (Elche, Celta, Athletic, Alavés, Atlético, Betis y Osasuna) y recuperar el liderato de la competición, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid de Xabi Alonso. Se esperan rotaciones en el once de Hansi Flick, con Christensen, Casadó, Bernal, Dro o Roony Bardghji apuntando a la titularidad ante el conjunto de la Primera RFEF.

Pablo Paéz Gavira 'Gavi', Dani Olmo y Ronald Araujo son baja para el estreno copero; mientras que Joan García tendrá descanso ante el Guadalajara. La duda es quién será el elegido para estar bajo los palos, algo que el entrenador alemán no quiso desvelar en la rueda de prensa previa al partido: Wojciech Szczesny o Marc-André ter Stegen son las opciones.

Jofre, Christensen, De Jong, Espart podrían formar la línea defensiva del Barcelona en el estadio Pedro Escartín. Casadó y Bernal se perfilan como titulares en la sala de máquinas; con Roony, Dro, Rashford y Ferran como jugadores ofensivos.

El Deportivo Guadalajara afronta el duelo ante el Barça como un premio y con la ilusión de protagonizar una sorpresa histórica y eliminar al actual campeón de la Copa del Rey. El entrenador, Pere Martí, adelantó que van a "intentar defender bien" durante un partido "en el que pueden pasar muchas cosas" y por ello, animó a sus jugadores a "estar preparados", porque no descarta la sorpresa.

"No seríamos ni los primeros ni los últimos que damos una campanada de estas", afirmó el técnico del Deportivo Guadalajara. El once inicial de Pere Martí puede ser el formado por Zarco; Ablanque, Gallardo, Neskes, Toño Calvo, Unax, Tavares, Víctor, Julio Martínez, Pablo Múñoz y S. Mendes.

Posibles alineaciones del Guadalajara - Barcelona

Guadalajara : Zarco; Ablanque, Gallardo, Neskes, Toño Calvo, Unax, Tavares, Víctor, Julio Martínez, Pablo Múñoz y S. Mendes.

: Zarco; Ablanque, Gallardo, Neskes, Toño Calvo, Unax, Tavares, Víctor, Julio Martínez, Pablo Múñoz y S. Mendes. Barcelona: Ter Stegen o Szczesny; Jofre, Christensen, De Jong, Espart; Casadó, Bernal; Roony, Dro, Rashford; y Ferran.

Horario y dónde ver el Guadalajara - Barcelona de la Copa del Rey

El Guadalajara - Barcelona, partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se jugará el martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Pedro Escartín.

El partido de la Copa del Rey entre Guadalajara y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del encuentro.