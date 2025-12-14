Un alcalde socialista de Valladolid deja el PSOE tras 20 años: "Hasta aquí, ya basta"

El alcalde de Montemayor de Pililla (Valladolid), Noel Serna, ha causado baja en el PSOE tras dos décadas de militancia, una decisión que atribuye al hartazgo por la acumulación de casos de corrupción y de acoso sexual vinculados al partido. "Hasta aquí, ya basta", resume el regidor socialista, que gobierna un municipio de unos 860 vecinos.

Serna explicó este domingo a EFE que formalizó su baja el pasado viernes, después de que trascendiera la apertura de un expediente informativo interno al senador por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo, quien ya había renunciado a sus cargos. En el partido, no constan denuncias internas formales por posibles casos de acoso sexual contra Izquierdo.

El alcalde, que ha ejercido el cargo de forma intermitente durante cinco años, subraya que su marcha no supone una enmienda total a las siglas. Defiende que "España necesita al PSOE, que es un partido de Estado", y plantea su salida como un toque de atención para que la organización "cambie el rumbo".

Serna continuará al frente del Ayuntamiento como independiente y sostiene que no se puede permitir que "por unos pocos se enturbie la política", recordando que situaciones similares han afectado en el pasado a otras formaciones.

A su vez, también ha criticado la falta de información por parte de su partido y la ausencia de un reconocimiento claro de los errores cometidos, algo que, a su juicio, debería hacerse "con sinceridad".

Crisis interna por denuncias de acoso

En las últimas semanas, el PSOE atraviesa una fuerte sacudida interna por varias denuncias de acoso sexual tramitadas a través de sus propios canales. Estas quejas han derivado en dimisiones, suspensiones de militancia e investigaciones en distintos territorios, generando críticas a la dirección federal por la gestión desigual y la lentitud en algunas respuestas.

Casos como los de Javier Izquierdo en Valladolid, Antonio Navarro en Andalucía, José Tomé en Galicia, Toni González en la Comunitat Valenciana o la dimisión del alcalde de Belalcázar han reavivado el debate sobre los protocolos internos y el impacto político de estas situaciones, muchas de las cuales no han llegado a los tribunales pero sí han tenido un notable coste reputacional para el partido.

