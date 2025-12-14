Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

CRISIS INTERNA PSOE

Un alcalde socialista de Valladolid deja el PSOE tras 20 años: "Hasta aquí, ya basta"

Noel Serna seguirá como regidor independiente y afirma que su salida es un aviso al partido por la falta de claridad y autocrítica ante los últimos escándalos internos.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.Google Maps

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

El alcalde de Montemayor de Pililla (Valladolid), Noel Serna, ha causado baja en el PSOE tras dos décadas de militancia, una decisión que atribuye al hartazgo por la acumulación de casos de corrupción y de acoso sexual vinculados al partido. "Hasta aquí, ya basta", resume el regidor socialista, que gobierna un municipio de unos 860 vecinos.

Serna explicó este domingo a EFE que formalizó su baja el pasado viernes, después de que trascendiera la apertura de un expediente informativo interno al senador por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo, quien ya había renunciado a sus cargos. En el partido, no constan denuncias internas formales por posibles casos de acoso sexual contra Izquierdo.

El alcalde, que ha ejercido el cargo de forma intermitente durante cinco años, subraya que su marcha no supone una enmienda total a las siglas. Defiende que "España necesita al PSOE, que es un partido de Estado", y plantea su salida como un toque de atención para que la organización "cambie el rumbo".

Serna continuará al frente del Ayuntamiento como independiente y sostiene que no se puede permitir que "por unos pocos se enturbie la política", recordando que situaciones similares han afectado en el pasado a otras formaciones.

A su vez, también ha criticado la falta de información por parte de su partido y la ausencia de un reconocimiento claro de los errores cometidos, algo que, a su juicio, debería hacerse "con sinceridad".

Crisis interna por denuncias de acoso

En las últimas semanas, el PSOE atraviesa una fuerte sacudida interna por varias denuncias de acoso sexual tramitadas a través de sus propios canales. Estas quejas han derivado en dimisiones, suspensiones de militancia e investigaciones en distintos territorios, generando críticas a la dirección federal por la gestión desigual y la lentitud en algunas respuestas.

Casos como los de Javier Izquierdo en Valladolid, Antonio Navarro en Andalucía, José Tomé en Galicia, Toni González en la Comunitat Valenciana o la dimisión del alcalde de Belalcázar han reavivado el debate sobre los protocolos internos y el impacto político de estas situaciones, muchas de las cuales no han llegado a los tribunales pero sí han tenido un notable coste reputacional para el partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El PSOE afronta nuevos presuntos casos de acoso sexual: dimite el alcalde de Belalcázar (Córdoba) y se investiga al de Almussafes (Valencia)

El PSOE afronta nuevos casos de acoso sexual: dimite el alcalde de Belalcázar (Córdoba) y se investiga al de Almussafes (Valencia)

Publicidad

España

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.

Un alcalde socialista de Valladolid deja el PSOE tras 20 años: "Hasta aquí, ya basta"

Imagen de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García

El PP acusa a 13 ministros y a Sánchez de "huir" del próximo control del Senado

Sánchez, sobre los escándalos de acoso sexual del PSOE: "Somos los primeros en poner en pie el protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia"

Sánchez, sobre los escándalos de acoso del PSOE: "Somos los primeros en activar el protocolo y lo hacemos con contundencia y transparencia"

Solicitud de voto por correo
Elecciones Extremadura

Elecciones Extremadura 2025: ¿Hasta cuándo puedo votar por correo?

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun
CRISIS PSOE

Sumar llama "osado" a Pedro Sánchez por no hacer cambios en el Gobierno

El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli
Plus Ultra

El juez deja en libertad provisional a los tres detenidos por el caso Plus Ultra

El magistrado ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción tras negarse los investigados a declarar al estar la causa secreta.

Gallardo defiende que en el PSOE "no caben ni los machistas, ni los abusadores", y pide la baja de quienes hayan cometido abusos
PSOE EXTREMADURA

Gallardo defiende que en el PSOE "no caben ni los machistas, ni los abusadores", y pide la baja de quienes hayan cometido abusos

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura subraya que en el PSOE solo hay espacio para "hombres y mujeres que apuesten por la igualdad y por el feminismo" y ha insistido en que la formación mantiene una política de "tolerancia cero contra los abusos".

Feijóo en Cáceres

Feijóo llama a Sánchez "cínico": "Ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres"

Quiénes son los dirigentes del PSOE investigados por acoso sexual y en qué punto están los casos

Quiénes son los dirigentes del PSOE investigados por acoso sexual y en qué punto están los casos

Imagen de archivo de del alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Toni González

Toni González abandona el PSPV, pero seguirá como alcalde de Almussafes: "Esta decisión me permitirá defender mi honorabilidad"

Publicidad