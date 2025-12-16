Sumar pide una cumbre urgente al PSOE para acordar cambios ante la "parálisis" del Gobierno

Los partidos integrantes de Sumar piden al PSOE una reunión urgente de la coalición con el objetivo de reimpulsar la acción del Gobierno y acordar cambios sin renunciar a una remodelación sustancial del Ejecutivo.

Las formaciones de Sumar, representadas por Enrique Santiago (Izquierda Unida), Lara Hernández (Movimiento Sumar), Gerardo Pisarello (Comunes) y Tesh Sidi (Más Madrid), muestran su decepción tras la comparecencia de Pedro Sánchez este lunes y exigen adoptar medidas concretas, sobre todo en materia de vivienda.

"No nos cabe en la cabeza que los dos socios de Gobierno no se reúnan. No contemplamos la posibilidad de que, ante una solicitud de reunión, esta no se produzca", señalan desde los partidos integrantes de Sumar.

Un Gobierno "totalmente paralizado"

Enrique Santiago (IU) ha mostrado su preocupación al ver al PSOE "totalmente paralizado" y envuelto en lo que considera una situación interna "inaceptable" debido a los casos de corrupción y acoso sexual que rodean al Gobierno.

El representante de Izquierda Unida asegura que Sánchez desperdició este lunes una oportunidad para anunciar medidas que regeneren el Gobierno y ayuden a abandonar la crisis que atraviesa.

"Queremos salvar al Gobierno"

"Queremos salvar al Gobierno, no cargar con la crisis del PSOE", aseguran desde Sumar, quienes reclaman medidas específicas como una reforma de la Ley Estatal de Vivienda, prorrogar los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año o prolongar la suspensión de desahucios a familiar vulnerables.