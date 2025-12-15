Termina la alerta roja por lluvias en Valencia, pero Castellón y Murcia quedan en aviso naranja

Este lunes a las 6 de la mañana ha finalizado la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia. No obstante, la Comunidad Valenciana y Murcia han activado los avisos de color naranja y Andalucía se encuentra en este riesgo por fuertes tormentas y lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado.

Por su parte, en Murcia, la dirección general de Emergencias de la comunidad activó esta madrugada el plan Inunmur contra inundaciones, en su nivel 1. Una medida que vino dada por las fuertes lluvias que han afectado a la Región de Murcia durante la pasada noche y las previsiones meteorológicas.

Las consecuencias de la borrasca Emilia

La borrasca Emilia no ha dado tregua en las últimas horas. Todas las miradas están puestas en la zona de la DANA. En Valencia se han suspendido las clases en 13 municipios.

Esta noche el litoral valenciano, Murcia y parte de Almería han permanecido en avisos rojos. En el caso de Castellón, ha llovido de forma ininterrumpida durante 10 horas. En concreto, en la localidad de Vil-areal, los bomberos han rescatado a una pareja que se había quedado atrapada dentro del vehículo. La mujer tenía problemas de movilidad.

"Es importante que los ciudadanos estén pendientes de las indicaciones (…) No hay ningún incidente relevante" ha expresado Juan Carlos Valderrama, Conseller de Emergencias.

El temporal también se ha notado en Murcia. En la rambla de la Santa de Totana y en la rambla de Águilas en Murcia ha caído grandes cantidades de agua. Una imagen similar que también se ha apreciado en Lubrín (Almería) con una rambla crecida haciendo que se tuvieran que cortar algunas carreteras.

La previsión meteorológica

Se prevé que se acumulen 100 litros por metro cuadrado en el interior sur y litoral sur de Castellón, en la vega del Segura, en Murcia y en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Además, el nivel de alerta es amarillo en zonas de Cataluña, Aragón y Galicia.

En Galicia se podrán acumular más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas. Asimismo, hay alerta amarilla por fenómenos costeros por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h.

También está previsto que caigan más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia y Castellón. Asimismo, se podrán acumular más de 60 litros por metro cuadrado en Alicante.

En el estrecho de Cádiz, oste y suroeste de A Coruña, pirineo oscense y parte de Teruel podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

