Ucrania anuncia el derribo de un submarino ruso en uno de los principales puertos del Mar Negro

Las autoridades ucranianas han anunciado por primera vez el derribo de un submarino ruso en el puerto de Novorosisk, uno de los principales del mar Negro, dejándolo "prácticamente inutilizado", un extremo hasta el momento no confirmado por Moscú. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha destacado que "por primera vez en la historia" drones submarinos del tipo 'Sub Sea Baby' hicieron "estallar un submarino ruso" de la clase 'Varshavyanka' (equivalente a la clase Kilo de la OTAN) en el marco de una operación especial contra la flota rusa en el mar Negro.

"Como resultado de la explosión, el submarino sufrió daños críticos y, de hecho, quedó inutilizado. A bordo del submarino se encontraban cuatro lanzadores de misiles de crucero 'Kalibr', que el enemigo utiliza para atacar territorio ucraniano", ha explicado a través de su canal de Telegram.

Según ha indicado el SBU, la construcción de un submarino de este tipo podría costarle a Rusia hasta 500 millones de dólares (más de 425 millones de euros) en la actualidad debido a las sanciones occidentales impuestas a Moscú, que no ha confirmado el ataque.

"Avances notables en las negociaciones de paz"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han destacado que las negociaciones de los últimos días en Berlín con representantes estadounidenses sobre un plan de paz para Ucrania han tenido avances notables. Destacan los avances en el ámbito de las garantías de seguridad, pero advierten que sigue sin resolverse de momento la cuestión territorial.

"Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso", declaró Zelenski. El líder ucraniano admitió que "no parte de la base" de que las garantías de seguridad impliquen un ingreso de Ucrania a la OTAN, reflejando la disposición de Kiev de renunciar a algo que constituía una línea roja para Moscú.

Ucrania niega presiones de Whasington para llegar a un acuerdo con Rusia

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano reconoció que su Gobierno sigue manteniendo una postura diferente a la de Rusia en lo tocante a la cuestión territorial, al negarse a ceder la parte del Donbás que todavía está en manos de Kiev. Aunque negó que los emisarios de Washigton le estuvieran presionando en este sentido y manifestó la expectativa de que la parte estadounidense, como mediadora, proponga pasos para encontrar algún tipo de consenso.

También Merz corroboró que EEUU ha ofrecido en Berlín unas garantías de seguridad legales y materiales "realmente notables", lo que constituye un "progreso" parte de una dinámica diplomática que según él quizás es la mayor que se ha visto desde el inicio de la guerra.

"Todavía es una plantita frágil, pero la oportunidad es real", dijo con respecto a la posibilidad de alcanzar un alto el fuego en Ucrania, aunque admitió que la cuestión de las cesiones territoriales que reclama Rusia sigue abierta y señaló que en este sentido sólo los ucranianos pueden tomar una decisión al respecto.

EEUU ofrece a Ucrania garantías de seguridad

Altos funcionarios de la Administración de Donald Trump confirmaron que las conversaciones en Berlín habían sido hasta el momento "realmente positivas en casi todos los aspectos". Corroboraron que EEUU ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

Lo que está sobre la mesa es realmente "el nivel platino de lo que se puede ofrecer", declaró uno de los funcionarios, que indicaron que los próximos pasos incluirían nuevas reuniones técnicas en Miami y un posible viaje de los emisarios a Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Las Noticias de la Mañana' en AtresPlayer.