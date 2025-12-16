Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Caso Koldo

El PSOE entrega al juez un pendrive con la documentación sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024

Entre dicha documentación se incluyen todos los pagos que recibieron tanto los altos cargos, como los trabajadores del partido, e incluso los voluntarios.

Sede del PSOE

El PSOE entrega al juez un pendrive con la documentación sobre sus pagos en metálico | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este martes, el PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la documentación requerida por el magistrado que investiga el caso Koldo en este tribunal acerca de los pagos en metálico que el partido llevó a cabo entre los años 2017 y 2024. El partido ha entregado esta información en un 'pendrive'.

Ahora, el PSOE, personado como acusación popular en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, se encuentra a la espera de que el juez decida si acepta su petición de declarar secreta esta parte de la investigación, como reclamaron los socialistas señalando su "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido, así como de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Los socialistas también pidieron expurgar los datos de personas ajenas a la investigación y a las personas investigadas, en un escrito en el que solicitaron aclaraciones al magistrado y en el que advirtieron de las "graves derivaciones" de requerir todos los pagos en efectivo de un plazo de siete años, como finalmente hizo el juez.

Los pagos en metálico entre 2017 y 2024

El material que el PSOE tenía que presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, consistía en la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Son pagos que se analizan dentro de la pieza separada que abrió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

El juez considera que la información solicitada se refiere a cuestiones transcendentes, puesto que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

Esta pieza separada se abrió tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros. Ni estos magistrados ni la Fiscalía consideran que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico. La Fiscalía, por su parte, señala una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Feijóo y Abascal vuelven hoy a pedir el voto en Extremadura y Sánchez cerrará la campaña con su candidato

Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Publicidad

España

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 16 de diciembre de 2025

Sede del PSOE

El PSOE entrega al juez un pendrive con la documentación sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024

Leire Díez en el debate

Leire Díez moderó una charla sobre feminismo junto a Pilar Llop en noviembre de 2020 en Ferraz

Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Elecciones de Extremadura

Feijóo y Abascal vuelven hoy a pedir el voto en Extremadura y Sánchez cerrará la campaña con su candidato

Peinado encarga a la UCO indagar si hay "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez
Air Europa

Peinado insiste en investigar la vía Air Europa y pide un nuevo informe a la UCO

De izquierda a derecha: Mónica García, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Pablo Bustinduy
Crisis en el Gobierno

El PSOE acepta reunirse con Sumar para abordar el rumbo de la coalición ante la "parálisis" del Gobierno

Los partidos de la coalición muestran su "decepción" por la comparecencia de Sánchez y exigen "relanzar" la actividad del Ejecutivo.

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
UCO

Interior nombra al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

Ocupará la jefatura de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sustituyendo a Rafael Yuste, recientemente ascendido a general.

El Gobierno aprueba 100 millones para atender a los menores migrantes

El Gobierno aprueba 100 millones para atender a los menores migrantes

José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004

Fuentes cercanas a Zapatero desmienten gestiones con el entorno de Plus Ultra y relaciones con Ábalos y Koldo

Pilar Alegría

Pilar Alegría deja el Gobierno para presentarse a las elecciones de Aragón: "Vuelvo a mi casa"

Publicidad