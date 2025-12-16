El PSOE entrega al juez un pendrive con la documentación sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024

Este martes, el PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la documentación requerida por el magistrado que investiga el caso Koldo en este tribunal acerca de los pagos en metálico que el partido llevó a cabo entre los años 2017 y 2024. El partido ha entregado esta información en un 'pendrive'.

Ahora, el PSOE, personado como acusación popular en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, se encuentra a la espera de que el juez decida si acepta su petición de declarar secreta esta parte de la investigación, como reclamaron los socialistas señalando su "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido, así como de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Los socialistas también pidieron expurgar los datos de personas ajenas a la investigación y a las personas investigadas, en un escrito en el que solicitaron aclaraciones al magistrado y en el que advirtieron de las "graves derivaciones" de requerir todos los pagos en efectivo de un plazo de siete años, como finalmente hizo el juez.

Los pagos en metálico entre 2017 y 2024

El material que el PSOE tenía que presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, consistía en la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Son pagos que se analizan dentro de la pieza separada que abrió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

El juez considera que la información solicitada se refiere a cuestiones transcendentes, puesto que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

Esta pieza separada se abrió tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros. Ni estos magistrados ni la Fiscalía consideran que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico. La Fiscalía, por su parte, señala una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

