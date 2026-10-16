La batalla por el liderazgo de las izquierdas y su reflejo en redes sociales: "Hay dos perfiles destacados"

Carrera in extremis por liderar la izquierda a la izquierda del PSOE. A las doce de la noche de este viernes se cierra el plazo para registrar coaliciones electorales y ese sueño reincidente de la izquierda de concurrir con una candidatura unida cada vez se antoja más lejano. Madrid es el principal escollo entre Frente Amplio y Podemos y las posibilidades de concurrir juntos son escasas.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, apeló a acuerdos asimétricos en el grueso de comunidades para "no perder ni un voto", pero deja fuera de la ecuación a Madrid y a Cataluña.

Este jueves la tensión crecía cuando Podemos ofrecía solo a IU acuerdos de unidad en 10 territorios, algo que Maíllo rechazó desde el primer momento. Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio, sigue tendiendo la mano a Podemos, aunque reconoce que está complicado. Frente Amplio pone en valor la voluntad que según ellos han mostrado para facilitar la integración de los morados, llegando Ada Colau a decir que ella estaba dispuesta a dar un paso al lado y renunciar al liderazgo electoral, si eso favorecía el acuerdo.

El tiempo se agota para las formaciones de izquierdas y parecen no encontrar una fórmula con la que concurrir de manera conjunta a lo comicios del próximo 29 de noviembre. Con esta batalla disputándose en plena precampaña y a solo 43 días de las elecciones, hay otra lucha disputándose en un terreno diferente, el de las redes sociales.

El liderazgo entre las izquierdas en redes

El portal digital Demócrata, especializado en información parlamentaria y actividad legislativa, ha desarrollado unas herramientas propias para analizar la campaña en redes sociales de cara a las próximas elecciones generales.

Adrián Lardiez, director de Información Parlamentaria de Demócrata, analiza cómo ha evolucionado la actividad de los distintos líderes de izquierdas en redes sociales durante los últimos tiempos, así como quiénes reciben una mayor interacción en 'X', Instagram, TikTok y LinkedIn.

Lardiez hace hincapié en que "esta comunicación política, a través de las redes sociales" no depende tanto de tener una actividad frenética en los diferentes perfiles sino de alcanzar esa "conversación". "No depende tanto del número, identificamos perfiles como por ejemplo Alberto Ibáñez o Mónica García que son muy activos, son de los que más generan y, sin embargo, no tienen tanto poder digital como otros líderes porque no tienen ese 'engagement', les falta esa conversación".

Tras su análisis, el primer y segundo puesto son fácilmente reconocibles. "Básicamente hay dos perfiles que son los que más destacan por encima del resto a la izquierda del PSOE", indica el experto. Se trata de Irene Montero y Gabriel Rufián "con una distancia bastante amplia respecto al siguiente, que sería Emilio Delgado. Ambos, tanto Montero como Rufián, están por encima del 80 en un ratio que nosotros enumeramos y ciframos de 0 a 100. El resto ya pues partimos con líderes como Mónica García, Ada Colau, Urtasum, Óskar Matute y algunos territoriales como Águeda Nico o Alberto Ibáñez", explica Lardiez.

Evolución: todos crecen al agitarse la coctelera electoral

Rufián y Montero no solo ganan en la clasificación general, sino que también tienen muy posicionada su presencia en según qué redes. "Rufián, por ejemplo, gana mucho en Twitter, pero Irene Montero es la reina de TikTok. Luego está Ada Colau, que no usa prácticamente X, pero sí que está muy presente en Instagram, y al final esas comunidades son diferentes y dan seguidores diferentes, con conversaciones diferentes", explica Adrián Lardiez. Demócrata, inspirándose "en esta conversación" ha desarrollado una metodología propia "que al final lo que acaba midiendo es la regularidad, la interacción y la originalidad. Esos tres ingredientes son los que al final te otorgan ese poder digital que nosotros medimos a través de un ranking".

El periodo abarcado comprende desde el 4 de octubre, día previo a la convocatoria electoral hasta la actualidad. En esos días se ve gráficamente cómo ha evolucionado cada uno de los candidatos estudiados. "Esta evolución parte desde el momento en el que identificamos que hay una convocatoria electoral, todos los líderes digamos que se disparan porque la fórmula que empleamos mide interacciones, mide post, mide conversación y todo eso en el momento que se agita la coctelera electoral, la cita con las urnas, pues crece. El comportamiento, no obstante, ha sido diferente. Irene Montero ha crecido, Gabriel Rufián ha crecido mucho, Emilio Delgado está ahí, pero ha crecido menos porque ya partía de una base muy alta y, desde luego, donde hemos notado un subidón es en Ada Colau, pero por un motivo muy concreto ,y es que previamente, como había dejado la primera línea política, pues no existía este registro. Pero estos políticos de la izquierda todos han ido creciendo en el momento en el que se han convocado elecciones".

"En el momento que se agita la coctelera electoral, la conversación crece"

Preguntamos si hay ciertos debates públicos que puedan generar un punto de inflexión en el comportamiento en redes de estos líderes, pero desde Demócrata nos repiten que "el principal punto de inflexión es la convocatoria electoral". En cuanto a temas como son la crisis de la vivienda, o la crisis migratoria de Ceuta "sí son elementos que han ido ganando enteros en esta conversación", pero no tanto porque hayan "impactado en un líder u otro, sino más en el terreno. Por ejemplo, en el caso de Ceuta nosotros captamos que algunos perfiles de la derecha supieron capitalizar un poco más este crecimiento, pero esto es por un motivo muy claro, uno de los medidores es la conversación y el mayor número de interacciones. Entonces, en el momento que Ceuta, o la vivienda entran en el debate público se ejerce ese debate en torno a ese pivote", aclara Lardiez.

Las publicaciones con mayor recorrido

Hay que tener en cuenta que las redes sociales no son todas iguales. Y si bien desde Demócrata confirman que ellos no tienen un sesgo de edad o de territorio que puedan dar un perfil de ese tipo de la comunidad de cada candidato sí observan que "el tipo de conversación no es el mismo en IG, en Twitter o en TikTok y esto lo que hace es que depende de quién sea el rey en esa comunidad esas interacciones van a ser diferentes. Rufián destaca mucho en TikTok, destaca mucho en IG y destaca mucho en X. Tiene mucha presencia en los tres. Irene Montero tiene mucha presencia en TikTok. Al final las diferencias no vienen tanto por la edad, por el género nosotros esos matices no los tenemos sino por el tipo de perfil de cada comunidad".

Y claro está, a estas alturas del partido a nadie se le escapa que ellos, los políticos, saben de la importancia de este poder digital. "Son muy conscientes del poder digital". Tienen la capacidad de poder decidir si son ellos en primera persona los que lo controlan o van mediante asesores, y según nos cuenta el experto "lo que sí vemos en los últimos años es que al final los propios políticos son los que prefieren tener esa conversación directa con sus parroquianos".

Qué es el poder digital

Estos informes miden el poder digital y la actividad en redes sociales de once perfiles de ese espacio político, pero ¿qué es ese poder digital del que hablan?. "El poder digital es la capacidad final de una persona de hacerse escuchar, de conectar con la ciudadanía y generar esa influencia y esa conversación a través de las redes sociales", explica Lardiez, para a continuación matizar un detalle "importante". "Tener muchos seguidores no te otorga necesariamente un poder digital, porque al final la verdadera influencia no solo depende de a cuántas personas llegas, sino de la capacidad de generar interés, de provocar esas interacciones, de mantener una conversación activa con tu audiencia. En ese sentido no se trata de postear mucho, no se trata de poner muchos tuits, y, ni siquiera se trata de estar presente en muchas redes sociales, sino que de lo que se trata, es de tener una comunidad fiel, que genere esa conversación contigo".

"Tener muchos seguidores no te otorga necesariamente un poder digital"

Queda claro entonces que de ese poder digital, nada tiene que ver con la intención de voto real. Ni tampoco implica que el 'podium' de este ranking vaya a coincidir con los resultados en las urnas.